La diferencia en ciudadano e individuo y su influencia en el ámbito social y político y jurídico.

Rio Grande 27/10/2025.- la diferencia entre ciudadanos e individuos es una de las razones que mas influyen en la forma de votar, el individuo vota pensando solo en y su entrono muy cercano, o en el mismo, sin que le interese la suerte que puedan correr sus conciudadanos, el ciudadano participa pensando en el conjunto, en el resto de la sociedad. De aquí que, en el ultimo tiempo e impulsado por las acciones de dirigentes políticos, esto se fue reforzando y hemos escuchado a quienes se burlan de quienes se quedaron sin trabajo, de los jubilados a quienes llaman «viejos meados», como si nunca se fueran a jubilar, o hasta escuchar que una diputada diga «no creo que los niños tengan derecho a ser curados en el Garraham, no vi eso en ningún lado». Hay muchos mas puntos por agregar a este informe, pero este es uno de los principales a tener en cuenta a la hora de llevar adelante una campaña politica.

Esto tiende a aclarar porque la gente a la que el gobierno nacional le quitó hasta los medicamentos, vota como vota, es difícil de entender, pero no hay que descalificar el voto mayoritario, hay que ser respetuoso de las decisiones de las mayorías y de sus razones aun cuando 6 de cada 10 argentinos no hayan participado de la elección.

Tierra del Fuego, es una provincia gobernada por la oposición, pero ya en 2023, había perdido las elecciones, salvo en Rio Grande donde el Intendente Martin Perez, logró un triunfo por 413 votos por sobre La Libertad Avanza. Esa señal para los ciudadanos fueguinos fue una señal que quizá no se tomó en cuenta.

Claramente los individuos decidieron que aun en las peores circunstancias, decidieron no volver a lo que ya vivimos entre 2003 y 2015 y luego entre 2019 y 2023, con todo lo que ello implica y eso es la profundización de las medidas del gobierno nacional, una ley de reforma laboral que ya esta en camino, el recorte a la ciencia, la salud, el cierre de empresas, el recorte a las provincias, a las universidades, a los jubilados, la desaparición de los ferrocarriles, de las pymes y de la obra publica.

Aun restan dos años del gobierno de Javier Milei y solo será cuestión de tiempo para ver cuales son las políticas de estado que se aplican. En Ushuaia el 45% de los ciudadanos voto a LLA y en Rio Grande el mas del 32%, en Tolhuín fue aun peor. Entonces con la quita de aranceles, el cierre de las textiles, la quita de coparticipación y aun sin haber realizado ningún recorte en el estado, los fueguinos decidieron como decidieron.

Evidentemente hay que realizar un cambio de 180 % en las políticas publicas, de no ser asi, el futuro esta decidido.

Un individuo es un ser humano único y autónomo; un ciudadano es ese individuo reconocido por un Estado con derechos y deberes legales.

Este es un artículo explicativo sobre la diferencia entre individuo y ciudadano, ideal para comprender cómo se relacionan estos conceptos en el ámbito social, político y jurídico:

Individuo vs. Ciudadano: ¿Cuál es la diferencia?

La distinción entre individuo y ciudadano es fundamental para entender cómo se estructura la vida en sociedad y el papel que cada persona desempeña dentro de un Estado.

¿Qué es un individuo?

Es un ser humano considerado en su singularidad.

Tiene una identidad propia, con pensamientos, emociones, deseos y autonomía.

No necesita estar vinculado a ningún sistema político o jurídico para existir como individuo.

En filosofía, el individuo representa la unidad básica de la especie humana, con dignidad inherente.

¿Qué es un ciudadano?

Es un individuo que forma parte de una comunidad política organizada, como un Estado.

Tiene derechos civiles, políticos y sociales reconocidos por la ley.

También tiene obligaciones, como respetar las normas, pagar impuestos y participar en la vida democrática.

La ciudadanía implica una relación jurídica entre la persona y el Estado.

Diferencias clave

Aspecto Individuo Ciudadano Existencia Biológica y filosófica Jurídica y política Reconocimiento No requiere validación estatal Requiere reconocimiento legal Derechos Universales (vida, dignidad) Específicos del Estado (votar, etc.) Obligaciones Morales o éticas Legales y cívicas Ejemplo Un apátrida es individuo, no ciudadano Un votante registrado es ciudadano

Este contraste ayuda a entender por qué no todos los individuos son ciudadanos (por ejemplo, los apátridas o menores de edad), pero todos los ciudadanos son individuos.

