«JUVENTUDES PONEN PRIMERA»: ESTUDIANTES DEL COLEGIO DR. ERNESTO GUEVARA INICIARON LA CAPACITACIÓN PARA OBTENER SU LICENCIA DE CONDUCIR

Rio Grande 07/10/2025.- El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, dio inicio a una nueva instancia del programa “Juventudes ponen primera”, destinada a estudiantes de 6° año del Colegio Dr. Ernesto Guevara. La propuesta consiste en el dictado del curso teórico obligatorio y el posterior examen teórico, pasos fundamentales para la obtención de la primera licencia de conducir.

Durante la próxima semana, personal de la Coordinación de Educación Vial trabajará junto a los jóvenes brindando herramientas de formación, información sobre normativas de tránsito y concientización sobre la importancia de una conducción responsable y segura. Aquellos estudiantes que aprueben la instancia teórica obtendrán la validez necesaria para rendir la prueba práctica.

Esta iniciativa se enmarca en la agenda conjunta que el Municipio desarrolla con instituciones educativas de la ciudad, con el objetivo de acompañar a las juventudes en sus primeros pasos hacia la vida adulta, promoviendo hábitos de seguridad vial y fortaleciendo la ciudadanía responsable.

Asimismo, se recuerda que aquellas instituciones educativas interesadas en sumarse al programa pueden comunicarse al WhatsApp de la Dirección de Juventudes (2964-537821) para solicitarlo y coordinar su implementación.

Con programas como “Juventudes ponen primera”, el Municipio de Río Grande refuerza su compromiso con los jóvenes y con la construcción de una comunidad más segura, consolidando espacios de aprendizaje que trascienden las aulas y se traducen en mejores prácticas para toda la sociedad.