Inflación: cuáles son los precios que más subieron y bajaron desde que asumió Javier Milei

“El cambio de tendencia de la inflación a partir de mayo no modificó la tendencia de los precios relativos de los principales bienes y servicios consumidos”, sostiene Argañaraz en el informe.

El analista destaca que “los alimentos y prendas de vestir continuaron su abaratamiento relativo y los alquileres, servicios públicos y comunicaciones, su encarecimiento relativo”.

“Los alquileres y los servicios públicos integran el componente de la canasta que más aumentó su precio relativo entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025. En el otro extremo, las prendas de vestir y calzado son los bienes cuyo precio relativo más bajó entre iguales meses”, dice el informe.

Entre los rubros que mostraron los mayores incrementos se destacan Educación, con una suba del 25% respecto de noviembre de 2023, y Comunicaciones, con un alza del 23,7%. Le siguen bienes y servicios varios (+20,5%), transporte (+11,8%), restaurantes y hoteles (+8,7%) y salud (+5%), según el relevamiento.

En cambio, bajaron sus precios relativos las bebidas alcohólicas y el tabaco (-4,4%), recreación y cultura (-7,1%), alimentos y bebidas no alcohólicas (-7,6%), y equipamiento y mantenimiento del hogar (-17,2%), reflejando un menor dinamismo en estos rubros frente al nivel general de precios.

