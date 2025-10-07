GRAN PARTICIPACIÓN EN LAS CHARLAS DE CIBERSEGURIDAD ORGANIZADAS POR EL BTF

Tierra del Fuego 07/10/2025.- El Banco de Tierra del Fuego llevó adelante una nueva edición de charlas abiertas sobre ciberseguridad que convocaron a cerca de 300 personas en toda la provincia. Las capacitaciones se desarrollaron en Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, y contaron con la participación del especialista internacional en seguridad digital, Emiliano Piscitelli.

La propuesta, organizada junto a la Agencia de Innovación y el Instituto Provincial de Administración Pública (IPAP), tuvo como eje brindar herramientas prácticas para prevenir fraudes y estafas digitales, así como promover hábitos seguros en el uso de la tecnología tanto en el hogar como en el trabajo.

Durante las jornadas también participaron representantes de las fuerzas de seguridad y del Poder Judicial de la provincia, con quienes el Banco trabaja de manera mancomunada para ofrecer soluciones conjuntas frente a los desafíos que plantea la ciberseguridad.

La amplia participación y el intercambio generado durante los encuentros reflejaron el interés y la creciente preocupación de la comunidad por aprender a proteger su información y sus dispositivos frente a las amenazas digitales.

Desde el Banco se remarcó la importancia de mantenerse siempre alerta y actualizados frente a nuevas modalidades de fraude. En ese sentido, se recordó que en el sitio web institucional, www.btf.com.ar se pueden encontrar recomendaciones y consejos para operar de forma segura y con confianza.

De esta manera el BTF reafirma su compromiso con la educación financiera y la seguridad digital, acompañando a la comunidad fueguina en un contexto de transformación tecnológica que requiere cada vez más conocimiento y prevención.