GRAN «BINGO DE LAS MATERNIDADES” CON ENTRADAS AGOTADAS

Rio Grande 14/10/2025.- El Municipio de Río Grande informa a la comunidad que en tiempo récord se agotaron las entradas para lo que será “El Bingo de las Maternidades”, por lo que la propuesta continúa siendo todo un éxito.

Fueron 3.000 las entradas entregadas de manera gratuita, en los distintos puntos de la ciudad establecidos, para facilitar el acceso a quienes quisieran participar.

La modalidad comprendía la entrega de 1 (una) entrada gratuita por persona, a fin de garantizar la participación equitativa en el evento.

Es de recordar que el bingo tendrá lugar el próximo sábado 18 de octubre, a las 16 horas, en el Gimnasio Don Bosco, donde las riograndenses podrán disfrutar de una jornada que combinará alegría, diversión y grandes premios.