GRAN «BINGO DE LAS MATERNIDADES” CON ENTRADAS AGOTADAS

Fueron 3.000 las entradas entregadas de manera gratuita, en los distintos puntos de la ciudad establecidos, para facilitar el acceso a quienes quisieran participar.
La modalidad comprendía la entrega de 1 (una) entrada gratuita por persona, a fin de garantizar la participación equitativa en el evento.
Es de recordar que el bingo tendrá lugar el próximo sábado 18 de octubre, a las 16 horas, en el Gimnasio Don Bosco, donde las riograndenses podrán disfrutar de una jornada que combinará alegría, diversión y grandes premios.