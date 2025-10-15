GOBIERNO REALIZA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA COQUELUCHE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE USHUAIA

De este modo, junto al Ministerio de Salud se llevará adelante una campaña de vacunación exclusivamente dirigida al personal docente y no docente de los jardines maternales y jardines de infantes de dicha ciudad según el siguiente cronograma:
Miércoles 15 de octubre | Jardín N°20 (Bahía de los Renos 3043 – B° Río Pipo)
Jueves 16 de octubre | Jardín N°15 (Magallanes y Darwin)
Viernes 17 de octubre | Jardín N°18 (Calle Felipe Romero – B° 640 Viviendas)
Turno mañana: 10.30 a 13.30h | Turno tarde: 15 a 18h
Las y los docentes podrán acercarse junto a su carnet de vacunación a cualquiera de estos tres puntos para recibir la vacuna.
La vacunación es gratuita y forma parte del Calendario Nacional de Vacunación. El coqueluche es una enfermedad respiratoria prevenible por vacunación que puede afectar a personas de todas las edades, siendo especialmente importante proteger a lactantes y niños pequeños.
El coqueluche, también conocido como tos ferina o tos convulsiva, es una infección respiratoria bacteriana altamente contagiosa causada por la bacteria Bordetella pertussis. Se caracteriza por ataques de tos violentos e incontrolables que pueden causar una inhalación sonora (un jadeo que suena como un silbido o «gallito»), vómitos y dificultad para respirar. Aunque puede afectar a personas de cualquier edad, es especialmente grave y potencialmente mortal en bebés que no han completado su vacunación.