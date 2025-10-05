GOBIERNO PROVINCIAL JUNTO A CADIC-CONICET AVANZAN EN LA INVESTIGACIÓN POR UN VARAMIENTO DE ORCAS EN BAHÍA SAN SEBASTIÁN

De acuerdo con el protocolo vigente, se dio aviso al equipo de investigación del CADIC-CONICET, que actualmente se encuentra tomando muestras para determinar las causas del evento. Según lo informado por investigadoras del proyecto IMMA (Proyecto de Investigaciones en Mamíferos Marinos Australes), correspondería a un fenómeno natural, aunque aún resta el análisis de laboratorio correspondiente.
En el marco de la Red Federal de Varamiento de Fauna Marina, se realizaron las consultas oficiales al referente nacional, a fin de conocer si existen registros similares en otras provincias o en sectores del territorio argentino, incluidas la Antártida e Islas Malvinas.
La Secretaría de Ambiente recuerda a la comunidad que, en caso de hallazgos de fauna marina en la costa, no deben trasladar a los animales, tocarlos ni forzarlos a regresar al mar. A su vez, debe mantenerse siempre la distancia y evitar el contacto con ejemplares muertos, ya que pueden transmitir enfermedades.
Ante una emergencia, se solicita comunicarse de inmediato al 103 o 911.