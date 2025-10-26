Rio Grande 26/10/2025.- El candidato a Senador por Defendamos Tierra del Fuego, hizo declaraciones luego de emitir su voto en la Escuela 21 y dijo sentirse orgulloso de poder representar a Tierra del Fuego y lo calificó como un honor. Con respecto a la boleta única papel, dijo que es muy sencillo

En cuanto a si los electores iban con el voto decidido, el candidato señaló que, «no, en los últimos dias he visto mucha gente que estaba analizando su voto. El pueblo ha aprendido muchas cosas en el ultimo tiempos y eso lo ha llevado a que, en esta oportunidad piense muy bien su voto».

Diaz agregó que, «esta elección no tiene que ver con cuestiones personales, tiene que ver con un proyecto, quiero creer que esa es la idea que pudimos transmitir.

Por ultimo y respecto a lo mas de 5000 jóvenes que van a votar por primera vez, Diaz expresó que, «Nosotros hemos hecho un trabajo en el que, no se si lo han podido notar ustedes, pero, nuevamente se ha despertado el interés de la juventud, respecto de la cuestión política y la importancia que tienen las decisiones políticas en la vida común de la gente. Asi que espero que esos jóvenes puedan venir a emitir su voto con ese concepto».

La nota completa en el audio a continuación