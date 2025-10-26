Galichini le hablo a los jóvenes: “Vengan a votar, es un derecho”

“La verdad que muy contenta de poder estar hoy ejerciendo este derecho de los fueguinos y las fueguinas y sobre todo, de todos los argentinos en democracia, con tranquilidad, así que muy contenta”, expresó la candidata tras emitir su voto en la Escuela 8 del barrio Malvinas Argentinas de Río Grande.

Acerca de los 5 mil jóvenes habilitados en Tierra del Fuego para sufragar, Galichini expresó: “La verdad es que pudimos trabajar, llevando la propuesta nuestra a cada uno de los jóvenes de toda la provincia, así que estoy muy contenta de que muchos va a ser la primera vez que votan. Me gustaría llamarlos también a que vengan a votar si todavía no lo hicieron o están indecisos, es un derecho y espero que hoy podamos terminar una jornada en paz y tranquilidad”.

El día después de la elección, Galichini aseguró que seguirán trabajando, “como lo venimos haciendo hasta el día de hoy, trabajando codo a codo con todos los vecinos y hasta que asumamos vamos a seguir haciéndolo de la misma manera”, enfatizó.

La candidata indicó que los resultados de las elecciones los esperará con sus hijos y su esposo, “tranquilos, esperando la voz del soberano que es el pueblo de Tierra del Fuego”, aseguró Débora Galichini para concluir.