Fuerza Patria cerró su campaña con acto y caminata en Rio Grande.

Rio Grande 23/10/2025.- Con una gran convocatoria en el Barrio de Chacra II, Fuerza Patria cerró su campaña con vistas a las elecciones del próximo domingo. Estuvieron presentes todos los candidatos, Federico Runin, Agustin Tita, Cristina López y , Paola Mansilla encabezados por el Gobernador Gustavo Melella, quien dirigió un breve discurso, señalando una vez mas que se votan dos modelos de pais, el de la motosierra del Milei y el de la industria el trabajo, la producción y el desarrollo. La concentración se llevó a cabo en San Martin y Angela Vallese y luego se realizó una caminata por Prefectura Naval, hasta 20 de junio.

El sector encabezado por Gustavo Melella gobernador de la provincia y Walter Vuoto, intendente de Ushuaia cerro su campaña en Rio Grande, acompañados de cientos de militantes que portaron banderas argentinas y del frente que conforman.

La sorpresa fue el mensaje de Cristina Fernández de Kirchner que fue emitido al finalizar los discursos de los candidatos y del gobernador Gustavo Melella.

Mella, reitero que Fuerza Patria es la única fuerza que hoy le puede ganar a los libertarios de Tierra del Fuego, ponerle un limite a la motosierra y agregó, esta no es una elección para intendente, o gobernador, esto no es 2027.