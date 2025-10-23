Fuerza Patria cerró su campaña con acto y caminata en Rio Grande.
PorArmando Cabral
Rio Grande 23/10/2025.- Con una gran convocatoria en el Barrio de Chacra II, Fuerza Patria cerró su campaña con vistas a las elecciones del próximo domingo. Estuvieron presentes todos los candidatos, Federico Runin, Agustin Tita, Cristina López y , Paola Mansilla encabezados por el Gobernador Gustavo Melella, quien dirigió un breve discurso, señalando una vez mas que se votan dos modelos de pais, el de la motosierra del Milei y el de la industria el trabajo, la producción y el desarrollo. La concentración se llevó a cabo en San Martin y Angela Vallese y luego se realizó una caminata por Prefectura Naval, hasta 20 de junio.
El sector encabezado por Gustavo Melella gobernador de la provincia y Walter Vuoto, intendente de Ushuaia cerro su campaña en Rio Grande, acompañados de cientos de militantes que portaron banderas argentinas y del frente que conforman.
La sorpresa fue el mensaje de Cristina Fernández de Kirchner que fue emitido al finalizar los discursos de los candidatos y del gobernador Gustavo Melella.
Mella, reitero que Fuerza Patria es la única fuerza que hoy le puede ganar a los libertarios de Tierra del Fuego, ponerle un limite a la motosierra y agregó, esta no es una elección para intendente, o gobernador, esto no es 2027.
Rio Grande 15/10/2025.- Los argentinos hemos vivido muchos papelones por culpa de nuestros representantes, pero el cometido por Milei en la reunión con Trump, no tiene antecedentes. Como fue que pasó de fenómeno barrial a humillarse ante una extorsión semejante. En palabras de Trump, si no gana las elecciones no habrá mas ayuda financiera para argentina.
Rio Grande 06/10/2025.-. A lo largo de la historia hemos soportado todo tipo de vejaciones institucionales, acusaciones, sospechas, y descalificaciones de todo tipo. Pero sin duda, la diferenciación que hizo el gobierno nacional, al autocalificarse de “argentinos de bien”, quienes forman parte del gobierno y aquellos que los votaron, han roto con todo limite, es sectario, excluyente, discriminatorio y sobre todo una falta de respeto.
Rio Grande 22/09/2025.-Hoy por esas cosas de la vida y repasando mi infancia en el campo me puse a disfrutar del folclore latinoamericano y asi aparecieron, Jorge Cafrune, Joao Bosco, Alfredo Zitarrosa, Anacrusa, Eduardo Falú, Jaime Torres, Hernán Gamboa, Carlos Di Fulvio, los Chalchaleros y otros tantos hombres y mujeres que han dejado una huella imborrable en la cultura popular argentina. El relato anti kuka, la debacle económica, y como parecerse tanto a lo que critican, disparada del dólar, riesgo país, caída de acciones, ni un indicador económico positivo, el desastre libertario que adelantamos hace 3 años.
Rio Grande 18/09/2025.- Lo primero que me viene a la cabeza cuando debo escribir sobre la oposición política en Tierra del Fuego, y teniendo en cuenta que los tres municipios y el gobierno provincial tienen raíces en el peronismo, es que al menos podrían tener la dignidad de disimular su ignorancia.
Rio Grande 11/09/2025.-Parece que fue ayer, aquel 16 de septiembre del año 2000 cuando publicamos las primeras notas en una primitiva pagina de internet que por entonces no era mas que una aventura que podía salir bien o muy mal. Era saltar al vacío, sin ninguna otra referencia, sin parámetros, pero si con una idea básica y fundamental íbamos a ha hacer periodismo libre y desde entonces nunca cambiamos nuestra manera de opinar, de informar y de ver la realidad. Hoy tenemos mas de 700 mil razones para sentirnos muy bien y lo compartimos con ustedes, nuestros lectores y auspiciantes.
