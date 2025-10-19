Federico Runin: “somos miles de Fuerza Patria en la provincia para poner un límite a Milei”

Tierra del Fuego 19/10/2025.- Este fin de semana fuerza patria continuó ganando las calles de río grande llevando a vecinos y vecinas las propuestas de cara a las elecciones del 26 de octubre.

En este marco cientos de militantes recorrieron el barrio Vapor Amadeo encabezados por el Candidato a Senador Nacional por la lista 503 Federico Runin, acompañado por las autoridades de Forja y del PJ fueguino, Federico Greve y Miriam Martínez, y demás representantes políticos, sindicales y sociales.

En este marco, Runin sostuvo que “me parece que es importante seguir resaltando la relevancia de estas elecciones y que Fuerza Patria es realmente la única oposición real al ajuste del modelo nacional del presidente Milei”.

“Fuerza Patria es la representación genuina del campo Nacional y Popular en Tierra del Fuego y eso se refleja en la labor que hacemos todos los días en los distintos barrios, en las distintas ciudades. Todos los candidatos que que estamos dentro de este frente Cristina López, candidata a Senadora a quien acompaño, Agustín Tita y Paola Mansilla, candidatos a Diputados Nacionales, nos presentamos como la oposición real de poner un freno Milei en el Congreso”, agregó.

Asimismo, el candidato recalcó que “Fuerza Patria es eso, es la oposición real al modelo de ajuste nacional que, lamentablemente, hoy viene impactando a Tierra del Fuego y a todas las provincias”.

“Somos miles de Fuerza Patria en Tierra del Fuego, somos millones de Fuerza Patria en todo el país para poner un límite al Presidente”, concluyó.