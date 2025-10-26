Federico Runin “LA MEJOR MANERA DE MOSTRAR NUESTRO SENTIMIENTO EN LAS URNAS ES VINIENDO A VOTAR”

Rio Grande 26/10/2025.- Lo señaló el candidato a Senador por Fuerza Patria, Federico Runin, luego de emitir su voto la Escuela N°26 y en el marco de las elecciones legislativas que se están desarrollando a lo largo del país.

En este sentido, el también Concejal riograndense consideró que “hoy es un es un día muy importante para la democracia” y que “más allá de las de las diferencias, votar es un acto de esperanza y de compromiso con el futuro de nuestra provincia y nuestro país”.

Asimismo, opinó que “este nuevo sistema de votación es muy práctico, muy sencillo, muy rápido, así que, bueno, esperemos que transcurra de esa manera toda la jornada de hoy”.

“Son muy importantes los resultados de hoy”, dijo y manifestó que “Tierra del Fuego está pasando momentos difíciles, hay preocupación de nuestros vecinos por el empleo, por el parate en las industrias, por la falta de obra pública, la falta de programas nacionales de vivienda, y me parece que la mejor manera de mostrar nuestro sentimiento en las urnas es viniendo a votar”.

Por último, subrayó que “esta jornada es importante para para remarcar esto, lo valioso que es el acto de venir a votar y, bueno, la participación de los vecinos en la construcción de la democracia”.