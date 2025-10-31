Rio Grande 31/10/2025.- Como se puede apreciar en esta nota, esta es otra de las mentiras de los trolls libertarios, los que a la luz del día quedan expuestos y desaparecen según la mitología escandinava. Son una mentira.

Esta es una de las tantas mentiras que los libertarios inventan, para formar una imagen inexistente de quien preside este pais.

Esto es subestimar a los jóvenes en particular y a la ciudanía en general. Esta es solo una prueba, en redes van a encontrar millones de publicaciones asi que no lo tomen como información, real.

No hay datos de encuestas recientes disponibles públicamente que confirmen que el 77% de los jóvenes de 16 a 29 años aprueban la gestión del presidente Javier Milei . Las cifras de aprobación general de su gestión en diversas encuestas suelen rondar entre el 55% y el 60% en su punto más alto, y en algunas instancias, su desaprobación supera a la aprobación.

Si bien las encuestas y análisis electorales han mostrado consistentemente que Milei cuenta con un fuerte apoyo entre los jóvenes (particularmente en el grupo de menores de 25 años) en comparación con otros grupos etarios, la cifra específica del 77% no ha sido verificada con fuentes fiables en este momento. El apoyo juvenil a Milei es un fenómeno reconocido en la política argentina, pero los porcentajes varían según la encuesta y el momento en que se realiza.