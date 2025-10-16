“ES UNA MANIOBRA POLÍTICA CON FINES ELECTORALES. NO SOPORTAN VER A UNA TIERRA DEL FUEGO QUE AVANZA CON DIGNIDAD, CON TRABAJO, CON SOBERANÍA”

Tierra del Fuego 16/10/2025.- Así lo aseguró el Mandatario Provincial, calificando que “no es casual que salga a diez días de los comicios nacionales”. Remarcó que el Puerto cuenta con toda la documentación y certificados vigentes, y es un motor económico estratégico para el país.

El Gobernador Gustavo Melella, se refirió hoy al informe emitido por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación sobre la infraestructura del Puerto de Ushuaia, al que calificó de “tendencioso” y como una “maniobra política desde Buenos Aires con claros fines electorales”, a tan solo diez días de una elección nacional.

“No podemos interpretar esto de otra manera. Esta embestida no solo es irresponsable, sino también profundamente injusta”, afirmó el Mandatario, y destacó que “el Puerto de Ushuaia cuenta con todos los certificados vigentes emitidos y aprobados por los organismo competentes. Se trata de un Puerto plenamente operativo y habilitado, que cumple con los más altos estándares nacionales”.

Melella subrayó el rol estratégico de la terminal fueguina, remarcando que “no es un Puerto más”. “Es la principal puerta de entrada del turismo de cruceros en Sudamérica, un punto estratégico para la logística antártica, y uno de los grandes generadores de divisas para el país”, enumeró. Asimismo, recalcó que ha sido “reconocido a nivel nacional y es motor fundamental del desarrollo turístico y económico no solo de Tierra del Fuego, sino de toda la región”.

El Gobernador cuestionó la motivación detrás del informe, afirmando: “Por eso tanta mala intención, tanta operación contra nuestra provincia. No soportan ver a una Tierra del Fuego que avanza con dignidad, con trabajo, con soberanía”. Alertó, además, sobre las consecuencias de estas acciones: “No se dimensiona el daño que se causa. No solo se ataca a una infraestructura clave: se pone en riesgo el desarrollo de toda la región y del país”.

Finalmente, Melella cerró con un mensaje de contundente defensa: “Desde el Gobierno de la Provincia vamos a defender con firmeza el Puerto de Ushuaia y a cada uno de los trabajadores y trabajadoras que todos los días lo hacen funcionar”.