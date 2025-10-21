“Es una elección nacional, pero en la que se eligen los representantes de los fueguinos”

Tierra del Fuego 2110/2025.- El candidato a senador nacional por el frente Defendamos Tierra del Fuego, Gastón Díaz, afirmó que las elecciones del 26 de octubre deben entenderse como una instancia clave para que la provincia recupere protagonismo en el Congreso y defienda sus intereses frente al modelo económico nacional.

En diálogo con medios locales, el Dr. Gastón Díaz explicó que Defendamos Tierra del Fuego es un proyecto colectivo que busca poner en discusión la forma de conducir el Estado. “No se construyó para acompañar a una persona, sino para consolidar un proyecto transformador”, señaló. En ese sentido, sostuvo que el frente representa una alternativa frente a la política del Gobierno nacional y agregó:

“Frente a la motosierra, la respuesta es un Estado que funcione. Un Estado que se haga cargo de la salud, la educación, la seguridad y que genere trabajo.”

Díaz diferenció la propuesta del frente que encabeza, subrayando que la discusión sobre los temas nacionales debe darse desde un enfoque que priorice las necesidades de la provincia y enfrente las políticas dañinas del Gobierno sin descuidar a los fueguinos.

“Milei plantea un modelo de autodestrucción del Estado. Nosotros defendemos los derechos y los intereses de los fueguinos”, indicó.

El candidato destacó además que, aunque se trata de una elección nacional, los cargos en juego representan directamente a la provincia.

“Es una elección nacional, pero se eligen los representantes de los fueguinos. Los que van al Senado y a Diputados son quienes deben defender los intereses de Tierra del Fuego”, enfatizó.

Díaz explicó que Defendamos Tierra del Fuego tiene una visión integral de la provincia, con eje en las cuatro ciudades fueguinas: Río Grande, Tolhuin, Ushuaia y Puerto Argentino.

“Cada ciudad tiene su identidad productiva, pero todas forman parte de un mismo proyecto de soberanía y desarrollo”, señaló.

Agregó que Río Grande representa la industria electrónica, plástica y petroquímica; Tolhuin, la madera y la turba; Ushuaia, el turismo y los servicios; y Puerto Argentino, la defensa de la soberanía.

“Hablar de cuatro ciudades es reconocer que el desarrollo fueguino debe pensarse de manera integral y con una mirada bicontinental”, enfatizó.

En ese marco, Díaz adelantó que su primera iniciativa en el Senado será la derogación del decreto 333/25, que elimina los aranceles a la importación de productos electrónicos. Además, anunció un proyecto para transparentar el Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP), creado en 2021, que —según dijo— “permanece retenido y no se está aplicando a los sectores que más lo necesitan”.

Consultado sobre el rol que tendría en caso de llegar al Congreso, Díaz aseguró que trabajará en conjunto con el Gobierno provincial y los tres municipios, sin distinciones partidarias.

“Un senador no puede hacer diferencias por afinidad política. Si llego al Senado, voy a trabajar con el gobernador y con los tres

intendentes, sean del signo que sean. Tierra del Fuego necesita gestión, no obediencia partidaria”, sostuvo.

Finalmente, el candidato resumió el eje central de su propuesta: fortalecer la presencia del Estado para enfrentar las consecuencias del ajuste nacional.

“Cuando el Estado no funciona, aparece el modelo de motosierra. Nosotros venimos a ofrecer la alternativa: un Estado que se hace cargo, un Estado que funciona”, concluyó.