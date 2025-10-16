Del análisis se desprende un marcado retroceso en los indicadores clave del empleo formal, con caídas significativas tanto en la cantidad de empleadores como en el volumen de puestos de trabajo registrados. A continuación, se sintetizan las principales conclusiones:
- Entre noviembre de 2023 y julio de 2025, se redujo la cantidad de empleadores en 18.083 casos (casi 30 por día).
- En términos absolutos, “Servicio de transporte y almacenamiento” es el sector más afectado, con una pérdida de 4.468 empleadores.
- En término relativos, el sector más afectado es la “Servicios de transporte y almacenamiento”, que ha registrado una pérdida del 11,3% en el total de empleadores.
- En el mismo período, se perdieron 253.728 puestos de trabajo registrados en unidades productivas (-2,40%), más de 416 puestos por día.
- El sector “Construcción” es el más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo, con una disminución de 83.802 trabajadores.
- En términos relativos, el sector más afectado es la construcción (-17,6%).
- Si se analiza la reducción de casos de empleadores, se observa que los principales afectados, en estos primeros diecinueve meses de la gestión de Milei, son las empresas de hasta 500 trabajadores/as: 99,63% del total de los casos (18.016 empresas menos). Por el contrario, la cantidad de empleadores de más de 500 trabajadores/as explican sólo el 0,37% (67 casos).
- Al analizar la caída del empleo registrado por tamaño de empresa se observa que entre noviembre de 2023 y julio de 2025 la expulsión de trabajadores es más significativa en las empresas de mayor porte: 65% de la pérdida de empleo (-166.538 trabajadores registrados) se focalizó en empresas de más de 500 trabajadores. En cambio, en el mismo período, la reducción de personal por parte de las empresas con menos de 500 trabajadores/as fue menor: -87.190 casos, explicando el 34% del total. En términos porcentuales, mientras que las empresas de más de 500 trabajadores/as redujeron su personal de 4.782.973 a 4.616.435, las empresas de hasta 500 disminuyeron su dotación de 5.074.200 a 4.987.010.
Fuente:CEPA Centro Economía Política Argentina