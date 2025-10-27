En Tierra del Fuego se impuso La Libertad Avanza con el 39,45 % de los votos, obtuvo 2 senadores y un diputado con el 38,36%.

Tierra del Fuego 26/10/2025.- Con resultado que asombró a propios y extraños, La Libertad Avanza logro un triunfo indiscutible en nuestra provincia, el partido que Lidera Javier Milei obtuvo dos bancas en senadores con Agustin Coto y Belén Monte de Oca, mientras que en segundo lugar se ubicó Fuerza Patria logrando una banca en senadores con Cristina López, mientras que en diputados LLA se impuso con un 38/36% %, ingresando a Miguel Rodríguez y Fuerza Patria, obtuvo el 30,59% y ubico en la cámara baja a Agustin Tita, actual ministro Jefe de Gabinete del gobierno provincial.

Con mas de 300 mesas escrutadas La Libertad Avanza obtiene un triunfo contundente en las elecciones legislativas llevadas a cabo hoy en nuestra provincia.

Los resultados de lo que votó la gente son indiscutibles, y aun cuando las políticas del gobierno nacional castigaron duramente a Tierra del Fuego, con recortes en coparticipación, programas sociales, de vivienda, transporte y obra publica, que generaron la perdida de mas de 10.300 puestos de trabajo, la perdida de 208 empresas y recortes en jubilaciones, y medicamentos para enfermos oncológicos, entre otros muchos recortes como el de la coparticipación.

¿Que provocó este resultado?

Sin duda el primer punto es la falta de elecciones internas en los partidos de la oposición, en segundo lugar la pobreza de información hacia afuera, la no unidad del PJ, que dividió votos, y por ultimo la falta de autocritica y políticas de estado ausentes, como la crisis educativa, donde los alumnos tuvieron solo 60 dias de clases, médicos que renunciaron en el hospital Ushuaia, la obra social de la provincia, diezmada, el no ajuste de los funcionarios, legisladores, entes de control como Tribunal de Cuentas, Superior Tribunal de Justicia y la no contención de los jóvenes que no han sido tenidos en cuenta debidamente, no alcanza solo con el deporte, hoy los jóvenes están en otra cosa.

Y por ultimo, el no escuchar, alguien dijo, «no hay nada mas absurdo que querer explicarle algo a quien cree que lo sabe todo», este fue un gran error, quienes sugirieron o pretendieron hacer aportes no fueron tenidos en cuenta, y eso es muy grave para un líder político.

Habrá que hacer un giro de 180% en las políticas de estado, buscar mas transparencia, dejar de lado personalismos y mezquindades pensando en el bien común, las divisiones no dan buenos resultados y esto es algo a tener en cuenta con vistas al 2027.