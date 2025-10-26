Info general, Nacionales, Política, Provinciales

Elecciones 2025 en vivo: cerraron los comicios con la participación más baja desde el regreso de la democracia

Por Armando Cabral

Elecciones 26/10/2025.- Según la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio del Interior, a nivel nacional solamente votó el 66% del padrón. Este 26 de octubre se eligen 127 diputados y 24 senadores. El resultado modificará el reparto de fuerzas entre La Libertad Avanza, el peronismo y el PRO, en una jornada atravesada por la Boleta Única de Papel, y el debate sobre economía y gobernabilidad.

Hasta las 18 los ciudadanos inscriptos en el padrón electoral pudieron emitir sus votos para las elecciones legislativas nacionales 2025. Por primera vez, se utilizó el formato de la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el país. De acuerdo a los datos de la Dirección Nacional Electoral, solamente votó el 66% del padrón, con baja participación ciudadana, si se lo compara con otras elecciones desde que volvió la democracia a la Argentina en 1983.

Luego de largos meses de una campaña desgastante, tanto para candidatos como para ciudadanos, llegó la hora y Argentina renueva este domingo 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 bancas del Senado, en una elección clave para definir no solo el nuevo mapa político que tendrá el Congreso Nacional desde el 10 de diciembre, sino también el rumbo económico y la gobernabilidad que tendrá el gobierno de Javier Milei en los dos años que le quedan de mandato.

Fueron algo más de 36 millones los ciudadanos habilitados para esta elección, y en Diputados, cada provincia renueva el 50% de su representación, como siempre la provincia de Buenos Aires como termómetro por su imponente peso electoral, esta vez con 35 diputados en danza, seguida por Córdoba (9)Santa Fe (5) y Mendoza (5).

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nuncaSuscribite

En el caso del Senado, las ocho provincias que eligen representantes este año son Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cada una de ellas elige tres senadores: dos por la mayoría y uno por la primera minoría, bajo el sistema de mayoría y minoría.

El minuto a minuto de las elecciones legislativas en todo el país:

  1.  Cerraron los comicios: votó el 66% del padrón

    La Dirección Nacional Electoral (DINE), dependiente del Ministerio del Interior, informó que hacia las 18 horas había votado el 66% del padrón electoral.

    En el corte anterior, difundido cerca de las 17 horas, habían votado más del 58,5% de los electores. A pesar del cierre de los centros de votación, en algunas escuelas todavía están terminando de votar.

    «Se estima que el tiempo promedio de voto a través del nuevo instrumento, la Boleta Única Papel (BUP), es de menos de tres minutos para quienes votan únicamente una categoría, y de cuatro minutos para quienes votan tanto Diputados como Senadores», señalaron en un comunicado oficial.

    FP

  1. Lisandro Catalán confirmó que los primeros resultados se conocerán a las 21

    El ministro del Interior, Lisandro Catalán, indicó que la jornada electoral se desarrolló sin inconvenientes y destacó el uso de la Boleta Única de Papel (BUP). Asimismo, adelantó que los primeros resultados estarán a las 21 horas.

    «Quiero agradecerles a todas las autoridades de mesa, a los fiscales que participaron hoy en este comicio y a las Fuerzas Armadas. Se ha desarrollado este comicio con una nueva forma de votación, con una forma más ágil, moderna y transparente», dijo.

    FP

    La participación electoral fue la más baja desde el regreso de la democracia

    La participación electoral en los comicios legislativos de este domingo fue del 66%, según informaron las fuentes oficiales, la más baja desde el retorno de la democracia en 1983.

    A través estas elecciones, que se llevaron a cabo por primera vez con Boleta Única de Papel (BUP), se renovarán 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 del Senado.

    FP

    Votó Karen Reichardt

    Sobre el cierre de los comicios, la candidata a diputada de La Libertad Avanza por la Provincia de Buenos Aires, Karen Reichardt, votó en una escuela de Palermo y afirmó que «el día de hoy es muy importante».

    «Lo vivo muy tranquila, estuve relajada. Hoy definimos el rumbo del país», indicó.

    FP

loading...