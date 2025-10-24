El SATSAID exige al gobernador Melella la entrega de ropa de trabajo adeudada.

Rio Grande 24/10/2025.- Desde el Sindicato Argentino de Televisión que conduce Marcos Villalba, se le exige al gobernador de la provincia que entregue la ropa de trabajo adeudada a los trabajadores de ese gremio.

Desde la seccional que conduce el compañero Marcos Villalba exigieron al gobernador, Gustavo Melella, que la TV Pública fueguina cumpla también con la entrega de ropa de trabajo adeudada.

Los trabajadores y las trabajadoras de la TV Pública Fueguina no estamos exentos de la situación que atraviesan los medios públicos a nivel nacional. En Tierra del Fuego también se sienten con fuerza los efectos de la crisis económica derivada del modelo de ajuste y miseria planificada de La Libertad Avanza.

En este escenario no podemos dar un paso atrás en la defensa de nuestros derechos: nuestra provincia tiene que ser un freno también a las políticas de desfinanciamiento, ajuste y entrega que impulsa el presidente Javier Milei. El ajuste no puede caer sobre las espaldas de los trabajadores y de las trabajadoras.

Por este motivo le reclamamos al gobierno provincial de Gustavo Melella que no sea partícipe de estas políticas. Exigimos que en el canal público fueguino se alcancen las escalas salariales, como así también con la entrega de la ropa de trabajo adeudada.

La seccional Tierra del Fuego del SATSAID, conducida por el compañero Marcos Villalba, está a completa disposición para encontrar los consensos correspondientes mediante el diálogo y llegar a una urgente solución.