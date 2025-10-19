El salario mínimo perdió un 44,1% del poder adquisitivo en 2025

Argentina 20/10/2025.- La caída del poder adquisitivo del salario en Argentina en 2025 se debe a la combinación de factores estructurales y coyunturales, principalmente por una inflación alta y salarios que no han seguido el ritmo de los precios, la fuerte devaluación inicial y la reducción de subsidios en servicios públicos. La productividad de la economía estancada durante años y la tendencia a usar los salarios como «variable de ajuste» en las crisis también son causas clave.

La pérdida del poder adquisitivo de los argentinos en 2025 ha sido significativa. Según los datos disponibles, se pueden destacar los siguientes puntos ¹ ² ³:

– Pérdida del poder adquisitivo: El sector de salarios registrados (privado y público) acumula una caída real en su poder de compra en la comparación de los últimos doce meses, que en algunos casos llega a superar el 11% al confrontarlo con el índice inflacionario.

– Salario mínimo: El salario mínimo perdió más de un tercio de su poder adquisitivo en cinco meses, lo que representa una caída del 44,1% en comparación con noviembre de 2019.

– Inflación vs. salarios: Los salarios registrados acumularon una suba del 23,7% en lo que va del año (diciembre 2024 – julio 2025), cifra que se ubicó apenas por encima de la inflación acumulada en el mismo período.

– Pobreza laboral: Un informe del Ieral reveló que más del 21% de los ocupados del país no logra cubrir el costo de la canasta básica, lo que equivale a unos 4,5 millones de personas.

– Sectores más afectados: Trabajadores como camioneros y peones rurales sufrieron pérdidas superiores al 40%, mientras que los aceiteros fueron la excepción, con una mejora del 36% gracias a su fuerte poder de negociación.

Estos datos reflejan la complejidad de la situación económica en Argentina y la necesidad de políticas que protejan los ingresos de los sectores más vulnerables.