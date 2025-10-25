EL REGISTRO CIVIL ABRIRÁ ESTE DOMINGO EN USHUAIA, TOLHUIN Y RÍO GRANDE PARA RETIRO DE DNI

Rio Grande 25/10/2025.- El Registro Civil de la Provincia informa a la comunidad de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande que este domingo 26 de octubre, se abrirán las oficinas de 8 a 17 horas para el retiro de Documentos Nacionales de Identidad.

En Ushuaia, abrirá la oficina de calle Gobernador Campos 1443; en Río Grande Elcano 110 y en Tolhuin en Rafaela Ishton 452.

Esta jornada es exclusivamente para retiro de DNI ya gestionados y que se encuentren listos para su entrega, no para iniciar trámites nuevos.

La Cámara Electoral dispuso que todos los documentos son válidos para votar, siempre y cuando sea el último ejemplar o uno posterior al que figura en el Padrón Electoral.

Por otra parte, por iniciativa propia y en un loable gesto de compromiso con la comunidad, los trabajadores y trabajadoras del Registro Civil llevan a cabo una jornada de entrega de DNI a domicilio entre este viernes 24 y sábado 25 de octubre en las 3 ciudades.