EL PRÓXIMO LUNES ES LA ENTREGA DE LAS ENTRADAS PARA EL BINGO DE LAS MATERNIDADES

Rio Grande 98/10/2025.- En el marco del Mes de las Maternidades, el Municipio de Río Grande continúa impulsando espacios de encuentro, disfrute y reflexión entre mujeres y disidencias de la ciudad. Las interesadas en participar del tradicional Bingo podrán retirar sus entradas el lunes 13 de octubre, de 10 a 16 horas, en diferentes dependencias municipales.

El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, llevará adelante el “Bingo de las Maternidades”, una propuesta destinada para celebrar, reflexionar y compartir en comunidad este día.

Quienes deseen formar parte de la actividad deberán retirar sus entradas el lunes 13 de octubre de 10 a 16 horas, en los siguientes espacios del Municipio:

– Centro Comunitario Municipal del Bº de las Aves – Halcón Peregrino 2347

– Espacio Joven AGP – O’Higgins 791

– Centro Municipal de Desarrollo Comunitario – Rafaela Ishton 1148

– Centro Integral «Mujeres Centenarias» – Prefectura Naval N° 730

– Centro Comunitario Municipal del Bº Perón – Pje. Hugo del Carril 27

– Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario – Perito Moreno 287

– Casa de Jóvenes – Isla de los Estados N° 1195

En cada espacio se entregará una entrada por persona, a cambio de un alimento no perecedero. Las participantes deberán ser mayores de 18 años y presentarse con su DNI en mano, sin excepción.

Es de recordar que el Bingo de las Maternidades se realizará el próximo sábado 18 de octubre, a las 16 horas, en el Gimnasio Don Bosco, donde las riograndenses podrán disfrutar de una jornada que combinará alegría, diversión y grandes premios.

De esta manera, el Municipio reafirma su compromiso con generar espacios que promuevan el encuentro y la recreación para acompañar y fortalecer los vínculos entre las mujeres y disidencias de la ciudad.