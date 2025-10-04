El poder adquisitivo del salario mínimo cayó 32% en la era Milei según la UBA

Por su parte, el empleo asalariado formal del sector público creció en 7.800 puestos. Considerando el empleo formal público, privado y de casas particulares, hubo en total en junio una caída de 4.100 puestos.

Los datos surgen de un informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL), perteneciente al Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

Según un estudio de la CTA, una familia tipo necesitó 4 salarios mínimos en julio para no ser pobre

En junio (último dato disponible) aproximadamente 10.111 mil personas eran trabajadores asalariados registrados en la seguridad social, de acuerdo con los datos desestacionalizados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

“Luego de caídas desde septiembre de 2023 a julio de 2024 y alzas y bajas hasta marzo de 2025, el empleo asalariado formal total registró leves caídas en abril, mayo y junio de 2025. De esta manera, el número total de trabajadores formales a junio de este año se situó en un valor similar al de enero de 2025”, indica el reporte.

En junio de 2025 el empleo formal perdió alrededor de 18.000 puestos de trabajo (-0,2%) respecto de junio de 2024 y una pérdida de casi 190.000 puestos de trabajo (-1,8%) con respecto de noviembre de 2023.

Salarios

Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, el salario cayó 32% más allá de ciertas alzas en algunos meses puntuales. En lo que va del año, la caída es del 3,7%.

Desde la UBA consideran que “esta contracción hace que el salario de agosto de 2025 se ubique en un valor inferior al del 2001, antes del colapso de la convertibilidad, e implica una erosión del 62% respecto del valor máximo de la serie, en septiembre de 2011”.

