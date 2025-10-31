EL MUNICIPIO SE REUNIÓ CON DIRECTIVOS DE COLEGIOS SECUNDARIOS PARA ULTIMAR DETALLES DE LA SERENATA ESTUDIANTIL 2025

Rio Grande 31/10/2025.- En el marco de los preparativos para una nueva edición de la Serenata Estudiantil, el Municipio de Río Grande, a través de la Secretaria de Gestión Ciudadana, mantuvo una reunión informativa con directivos de los colegios secundarios de la ciudad.

La Serenata Estudiantil es un evento que cada año reúne a cientos de jóvenes egresados en el Cono de Sombra y constituye uno de los espacios más esperados por las juventudes riograndenses. En este sentido, la reunión tuvo como objetivo brindar detalles sobre los dispositivos de prevención y acompañamiento que se implementarán en cada noche, del 3 al 6 de noviembre, reafirmando el compromiso del Municipio con el cuidado integral de los y las estudiantes.

Del encuentro participaron autoridades de la Secretaría de Gestión Ciudadana junto con directivos de colegios secundarios de la ciudad.

El operativo incluirá controles de acceso mediante registro previo y código QR personalizado, garantizando así un ingreso ágil y seguro. Además, se dispondrá de cámaras de vigilancia, detectores de metales y un circuito de monitoreo en tiempo real. El dispositivo de seguridad contará con la participación de la Policía Federal, Gendarmería, personal de Admisión y Permanencia, además de un amplio despliegue de Defensa Civil y Tránsito municipal.

Asimismo, se instalará la tradicional carpa de salud con presencia médica permanente, junto con puntos de hidratación y el Punto Violeta, espacios destinados a la prevención, la asistencia y el acompañamiento de las juventudes.

“Pusimos en conocimiento a todos los establecimientos educativos sobre cómo será el operativo y las medidas de seguridad para la Serenata Estudiantil, priorizando la seguridad integral de los y las estudiantes, pero también el disfrute y la recreación en este cierre de etapa tan importante”, señaló Débora Galichini, subsecretaria de Participación Ciudadana.

En esa línea, destacó que “el año pasado el nuevo mecanismo de ingreso con QR y la videovigilancia fueron muy bien recibidos por las familias, y este año vamos a seguir fortaleciendo esas medidas. Además, sumaremos un espacio recreativo para que los chicos y chicas puedan disfrutar de la música y compartir de manera segura”.

De esta manera, el Municipio de Río Grande continúa trabajando junto a las escuelas y las familias para que la Serenata Estudiantil 2025 sea una verdadera celebración de las juventudes, en un entorno seguro y de encuentro comunitario.