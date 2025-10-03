EL MUNICIPIO LANZA LA DIPLOMATURA EN CANNABIS MEDICINAL: ABORDAJE INTEGRAL PARA LA PRÁCTICA PROFESIONAL

Rio Grande 03/10/2025.- La misma está dirigida a profesionales médicos y odontólogos con capacidad de prescripción en Tierra del Fuego. Con un enfoque centrado en los fundamentos científicos y en las aplicaciones prácticas para diversas patologías, la diplomatura busca fortalecer la formación profesional y contribuir al bienestar de la comunidad. La cursada dará inicio el próximo martes 7 de octubre, de manera virtual con clases sincrónicas y asincrónicas. Las inscripciones se realizan a través del link: https://bit.ly/4pSAbC4 .

La realización de esta formación académica es impulsada por el creciente interés en el uso terapéutico del cannabis, respaldado por la evidencia científica y un marco legal en evolución en Argentina.

Atentos a esta demanda, el Municipio de Río Grande junto al Ministerio Público de la Defensa de la República Argentina, la Facultad Regional Tierra del Fuego de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Asociación de Usuaries y Profesionales para el Abordaje del Cannabis y otras Drogas (AUPAC) llevarán adelante la Diplomatura Técnico Profesional en Cannabis Medicinal. La misma apunta a capacitar a médicos y odontólogos con título de grado brindándoles las herramientas necesarias para prescribir, dispensar y acompañar a pacientes de forma idónea, segura y ética. Dicho programa se ­alinea con la Ley Nacional 27.350 y su reglamentación.

Cabe destacar que la presentación de esta formación representa un progreso en lo que refiere a la implementación del Programa Municipal de Canabbis Medicinal, respaldado por el trabajo conjunto entre el Estado Municipal -a través de la Subsecretaría de Salud-, fundaciones y asociaciones civiles afines. Se trata de un avance significativo hacia el acceso equitativo, informado y desestigmatizado del cannabis medicinal, promoviendo una atención sanitaria integral, basada en la evidencia científica y centrada en las necesidades reales de la comunidad riograndense.