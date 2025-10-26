EL MUNICIPIO IMPULSA ESPACIOS DE EDUCACIÓN FINANCIERA

Rio Grande 26/10/2025.- Con una gran convocatoria, inició en el Museo Municipal «Virginia Choquintel» el curso de “Educación Financiera” destinado a mujeres y diversidades. De esta manera, el Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, continúa desarrollando nuevas posibilidades de capacitación destinadas a mujeres y diversidades, en pos de promover mayores oportunidades de independencia económica.

Con el propósito de fortalecer la autonomía económica y brindar herramientas para una mejor gestión de las finanzas personales, el Municipio de Río Grande, dio inició al taller de “Educación Financiera”, orientado a promover el manejo responsable del dinero y la toma de decisiones económicas informadas.

Durante el primer encuentro se abordaron conceptos básicos sobre organización del presupuesto familiar, planificación financiera, ahorro, uso responsable de los recursos y acceso a servicios financieros. La propuesta continuará con 7 encuentros más donde se buscará acompañar a mujeres y diversidades en el desarrollo de habilidades que contribuyan a su independencia económica y bienestar integral.

La propuesta tiene como fin acompañar a las participantes en jornadas prácticas, dinámicas y orientadas a resolver dudas concretas que surgen a la hora de organizar y administrar el dinero, planificar gastos y elaborar presupuestos personales o familiares.

Asimismo, durante el mes de noviembre se llevará adelante el taller de introducción a las finanzas de negocios. Aquellas interesadas en formar parte de este nuevo espacio o sumarse al curso de educación financiera, pueden comunicarse al 2964 495155 o acercarse a la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario (Perito Moreno 287).

De esta manera, el Estado Municipal reafirma su compromiso con la inclusión, la igualdad de género y la autonomía económica de las mujeres y diversidades de la ciudad.