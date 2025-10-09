EL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE ABRE LAS INSCRIPCIONES PARA EL PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA 2026

Rio Grande 09/10/2025.- El Municipio de Río Grande, junto al Instituto Universitario River Plate (IURP), informa que ya se encuentra abierta la inscripción para cursar el primer año del Profesorado de Educación Física. En esta nueva etapa, se inaugura la sede Ushuaia, ampliando el alcance territorial de esta política educativa y reafirmando el compromiso que la gestión del intendente Martín Perez tiene con la educación y el deporte.

A través de la Subsecretaría de Deportes, el Municipio de Río Grande y el Instituto Universitario de River Plate habilitaron las inscripciones para el ciclo 2026 del Profesorado de Educación Física. La novedad es que, gracias a la ampliación del convenio firmado entre el IURP y el intendente Martín Perez, desde marzo la carrera también podrá cursarse en la ciudad de Ushuaia. De esta manera, se consolida el carácter provincial de este proyecto, que promueve nuevas oportunidades y garantiza el acceso de todos los fueguinos a una formación superior de calidad.

La modalidad de cursada combina instancias teóricas a distancia, mediante la plataforma virtual del instituto, con clases prácticas presenciales en espacios deportivos, lo que permite acceder a una formación integral sin necesidad de abandonar la provincia. El Profesorado tiene una duración de cuatro años e incluye la posibilidad de continuar los estudios para obtener la Licenciatura en Educación Física en tres cuatrimestres.

La oferta formativa de IURP-RGA, también incluye licenciaturas y diplomaturas vinculadas al periodismo, la administración y el marketing deportivo, entre otras áreas de especialización.

Las y los riograndenses interesados en inscribirse o acceder a más información pueden acercarse al Centro Municipal de Estudios Superiores, ubicado en Bilbao N.° 614 (Río Grande), comunicarse al teléfono (2964) 436200 interno 2137 o escribir a rgaformaciondeportiva@gmail.com. En tanto, los vecinos de Ushuaia pueden hacerlo llamando al mismo número o escribiendo a rgaformaciondeportiva.sedeush@gmail.com. Por su parte, las y los estudiantes de la ciudad de Tolhuin que quieran comenzar la carrera podrán elegir en qué sede desean cursar.

Gracias al convenio firmado en 2022 entre el Municipio de Río Grande y el Instituto Universitario de River Plate, actualmente más de 250 estudiantes se encuentran cursando el profesorado. Con la ampliación de dicho acuerdo, rubricado a comienzos de este año, se faculta a la Unidad de Apoyo Académico de Río Grande a abrir una sede en la capital fueguina.

De esta manera, el Municipio de Río Grande continúa impulsando una gestión educativa que prioriza el acceso real, la articulación institucional y el acompañamiento territorial, fortaleciendo la formación superior en toda la provincia.