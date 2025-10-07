EL MUNICIPIO AVANZA EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CIUDAD MÁS ACCESIBLE

Rio Grande 07/10/2025.- El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, llevó adelante la Conferencia Internacional “Accesibilidad Cognitiva y Señalización de Espacios – Río Grande, Tierra del Fuego AeIAS”, una propuesta que buscó acercar a la comunidad herramientas para favorecer procesos comunicativos accesibles y el acceso equitativo a la información.

La actividad se desarrolló de manera presencial, con conexión por videoconferencia a cargo de David Romero Corral, asesor del Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA) – ARASAAC, perteneciente al Gobierno de Aragón, España. De la propuesta participaron más de 60 personas, entre agentes municipales, profesionales de la salud, integrantes de la comunidad educativa, familias de personas con discapacidad y miembros de la comunidad en general.



El encuentro tuvo una duración de dos horas y brindó a las y los participantes herramientas y estrategias vinculadas a la asistencia tecnológica y a los sistemas de comunicación aumentativa y alternativa (CAA), con el propósito de contribuir al desarrollo de una vida plena para las personas con discapacidad u otras condiciones que requieran apoyos.

Desde la organización se destacó que la comunicación y el lenguaje son pilares esenciales de la vida social, ya que posibilitan la interacción, el aprendizaje y la participación. En este sentido, los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC) y los apoyos visuales constituyen recursos fundamentales para garantizar la participación de personas con discapacidad, personas extranjeras sin dominio del idioma o quienes atraviesan situaciones de analfabetismo.

Asimismo, se subrayó la importancia de que la comunidad conozca y utilice estos recursos, dado que su implementación en contextos públicos y privados favorece la autonomía, el desarrollo personal y la participación activa en distintos ámbitos de la vida social.

Con un enfoque teórico-práctico, la conferencia promovió la accesibilidad cognitiva a través del uso de pictogramas y apoyos visuales, impulsando entornos comunicacionales más accesibles e inclusivos, donde todas las personas puedan expresarse y ser comprendidas en igualdad de condiciones.

Mediante estas propuestas, el Municipio de Río Grande continúa apostando a la construcción de una ciudad más accesible, inclusiva y empática, donde la comunicación y la participación sean derechos garantizados para todas las personas.