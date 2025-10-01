EL MUNICIPIO ACOMPAÑÓ A MÁS DE 7200 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LO QUE VA DEL 2025

Rio Grande 01/10/2025.- La gestión del intendente Martín Perez sostiene como prioridad el cuidado y bienestar de las adultas y adultos mayores de la ciudad. Los programas municipales de «Acompañamiento y Cuidado para Personas Mayores», “Bien Activos” y «Participación Activa», el Servicio de Geriatría y la puesta en funcionamiento del Centro de Bienestar para Personas Adultas, son parte de la planificación para su abordaje y acompañamiento transversal.

El Municipio de Río Grande sostiene diferentes acciones para el fortalecimiento y el acceso a los derechos de las adultas y adultos mayores.

Por medio del Programa de Acompañamiento y Cuidado para Personas Mayores se amplía la llegada de asistencia y asesoramiento a adultos y adultas mayores, principalmente a aquellos que se encuentren atravesando alguna situación de vulnerabilidad y/o viven solos.

El envejecimiento activo y la autonomía de los adultos y adultas mayores son ejes fundamentales de trabajo. A través del Programa “Bien Activos” se realizan diversos talleres y propuestas que contribuyen al cuidado físico y emocional, así como la vinculación de las personas mayores con sus pares y sus familias. Son más de 7200 las personas mayores que participan de estas actividades, promoviendo su inclusión, socialización y recreación.

En este marco, fue inaugurado recientemente el Centro de Bienestar para Personas Mayores “Papa Francisco”, cuya construcción fue finalizada con fondos propios por decisión política de la gestión del intendente Martín Perez. Este espacio, más amplio y con mayores comodidades, viene a reforzar las políticas para el cuidado, la recreación y la integración de los adultos y adultas mayores riograndenses.

Por medio del “Programa Municipal de Participación Activa”, el Estado Municipal acompaña a los diferentes Centro de Jubilados con quienes se trabaja de forma permanente acompañando y destinando recursos para el funcionamiento de sus actividades. En línea con el objetivo de fortalecer la labor interinstitucional, es que cada año se reúne el Consejo del Adulto y Adulta Mayor, un espacio conformado por y para los jubilados y jubiladas riograndenses.

El Municipio acompaña a los adultos y adultas mayores de Río Grande de forma transversal. A través de la Subsecretaría de Salud se impulsa políticas concretas orientadas a su cuidado integral. Ejemplo de ello es la puesta en marcha del Servicio de Geriatría y el Programa Municipal de Abordaje Integral de la Salud del Adulto Mayor, los cuales tienen como fin mejorar su calidad de vida, garantizando el acceso a una atención integral, gratuita y especializada en salud física, mental, funcional y social, respetando su autonomía y la diversidad de esta población.

Asimismo, desde el área de Deportes se trabaja junto a las personas mayores en su inclusión deportiva con instancias de encuentro y recreación. A ello se suma la implementación de una política vinculada al acceso a la tecnología desde la Secretaría de Gestión Ciudadana, mediante la cual se promueve la inclusión tecnológica de las personas mayores.

La gestión municipal prioriza a las personas mayores y eso cobra vida en todas las políticas integrales que, por decisión del intendente Martín Perez, se promueven, se implementan y se sostienen de forma transversal en la ciudad.