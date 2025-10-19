EL INTENDENTE MARTÍN PEREZ Y MÁS DE 3000 VECINAS CELEBRARON EL DÍA DE LAS MATERNIDADES

Rio Grande 19/10/2025.- Cientos de madres de la ciudad participaron del gran «Bingo de las Maternidades», propuesta organizada por el Municipio de Río Grande para celebrar y reconocer a las mujeres riograndenses.

El evento se desarrolló este sábado 18 octubre en el Gimnasio Don Bosco. Estuvo presente el intendente Martín Perez, junto a 3000 mujeres riograndenses.

En este marco el Intendente expresó: «esta fecha tan especial nos parece un lindo momento para que nos podamos encontrar todos, para que ustedes sobre todo puedan disfrutar».



«En este Día de las Maternidades quiero darles un abrazo inmenso a todas las que están acá», manifestó y remarcó que «desde el Municipio de Río Grande siempre vamos a hacer el mayor esfuerzo posible para atenderlas, para cuidarlas y para tratarlas de la mejor manera».

«Con estos encuentros ponemos en valor el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio de la mujer riograndense. Esa mujer que siempre lucha, que va para adelante, que tiene fuerza, que está siempre al frente del hogar. Reciban esto como un reconocimiento a todo lo que hacen», subrayó.



Por último, Perez afirmó que «en el Municipio siempre van a tener las puertas abiertas por cualquier necesidad o inquietud. Ustedes también son parte».

El evento fue acompañado por la querida Banda Municipal de Música que deleitó al público presente con un gran repertorio, como así también por puestos gastronómicos de mujeres emprendedoras.

A través de esta iniciativa, que celebra a las maternidades, el Estado Municipal reconoce a las mujeres y diversidades que realizan tareas de cuidado.