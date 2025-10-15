EL GOBIERNO PROVINCIAL COMENZÓ LOS TRABAJOS DE MEJORA Y AMPLIACIÓN EN EL SECTOR DEL ESTACIONAMIENTO DE LAGUNA ESMERALDA

Tierra del Fuego 15/10/2025.- Los trabajos comenzaron este miércoles 15 y continuarán el jueves 16 de octubre de 10 a 17 h., por lo que se solicita a los conductores transitar con extrema precaución.

Estas acciones son el resultado de un trabajo coordinado entre la Secretaría de Protección Civil, la Secretaría de Ambiente, Manejo del Fuego, INFUETUR y Vialidad Nacional, con el objetivo de ampliar los espacios para los visitantes y evitar la presencia de automóviles estacionados sobre las banquinas.

Sobre esto, el titular de Protección Civil, Pedro Franco, contó que “se trata de la adecuación y mejoras en el sector del estacionamiento de la Laguna Esmeralda dentro de la Reserva Natural y Paisajística de Tierra Mayor” y añadió que los trabajos consisten en “ampliar los espacios para los visitantes y la playa de estacionamiento”.

“La gran concurrencia de público hace que colapse el estacionamiento y los vehículos terminan estacionando en lugares indebidos, incrementando el riesgo”, dijo.

Finalmente, instó a los conductores a “transitar con extrema precaución y tomar los recaudos necesarios”.