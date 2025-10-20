El Gobierno mandó a funcionarios a un paraíso fiscal con pasaje en primera y hotel 5 estrellas que vale US$600 la noche

Argentina 20/1072025.- El vicecanciller Fernando Brun encabezó una comitiva a San Cristóbal y Nieves para un evento agrícola. Gastos de lujo en medio del ajuste.

En medio del ajuste y el discurso de austeridad del gobierno de Javier Milei, estalló un escándalo por el viaje de cinco altos funcionarios, encabezados por Fernando Brun, segundo del canciller Gerardo Werthein, a la paradisíaca y diminuta isla de San Cristóbal y Nieves, en el Caribe. La comitiva participó de un evento de escasa relevancia para la Argentina, la «Semana de la Agricultura del Caribe», con gastos que incluyeron pasajes en primera clase y alojamiento en un hotel de lujo donde la noche cuesta hasta 600 dólares.

Según supo Noticias Argentinas, la información, revelada en una investigación del periodista Nicolás Pizzi para el diario La Nación, detalla que el viaje se realizó entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre. Junto a Brun, el número dos del canciller Gerardo Werthein, viajaron el Director Nacional de Cooperación Internacional, Mateo Estreme; el embajador en Barbados, Ciro Ciliberto; el Director de Integración Económica, Marcos Stancanelli, y el Subsecretario de Agricultura, Manuel Chiappe.

Desde Cancillería confirmaron que solo Brun utilizó un pasaje en clase business, que costó cerca de 10.000 dólares, por tener «rango de secretario de Estado». A esto se suman los viáticos de más de 350 dólares por día para cada uno de los cinco funcionarios y el alojamiento en el lujoso “St. Kitts Marriott Beach Resort”.

Las justificaciones oficiales y las críticas internas

La justificación oficial del viaje, según un informe interno de la Cancillería, fue «reforzar los vínculos políticos con los Estados del Caribe» y conseguir votos en las Naciones Unidas para la cuestión Malvinas. Altas fuentes del Palacio San Martín aseguraron a La Nación que la comitiva tuvo una docena de reuniones bilaterales.

Sin embargo, otras voces dentro de la misma Cancillería cuestionan duramente la «aventura diplomática». Critican que un funcionario del rango de Brun haya viajado a un «evento de tercer orden» al que no asistieron representantes de potencias regionales como Brasil o México. “Podríamos haber enviado al embajador de Barbados y algún funcionario de Agricultura”, se lamentó un diplomático, quien además señaló que «no hay antecedentes» de una comitiva argentina tan numerosa para ese evento.

Para colmo, el destino elegido, San Cristóbal y Nieves, con apenas 50 mil habitantes, es considerado un paraíso fiscal y el intercambio comercial con Argentina es prácticamente nulo.

Fuente: NA