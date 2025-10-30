El Concejo realizó la VII y VIII Sesión Ordinaria El Presupuesto 2026 tomo estado parlamentario

Rio Grande 30/10/2025.- Los ediles llevaron adelante la VII y VIII Sesión Ordinaria en la que se trataron las distintas propuestas de los diferentes bloques y del Ejecutivo Municipal. Entre los proyectos presentados, tomó estado parlamentario el presupuesto 2026 para que el mismo pueda comenzar a ser debatido en comisiones. Además, aprobaron gestionar un plan de acción urbana para la puesta en valor de la ermita de San Cayetano en la plazoleta ubicada en Calle Gral. Güemes y Avenida Manuel Belgrano. Asimismo, se aprobaron varios pedidos de informes hacia el Ejecutivo municipal.

Este jueves los concejales llevaron adelante la VII y VIII Sesión Ordinaria en la cual pusieron a consideración una variada cantidad de proyectos impulsados desde los distintos Bloques que integran el Cuerpo de Concejales como así también por el Departamento Ejecutivo Municipal.

La Sesión fue presidida por la presidente de la institución, concejal Guadalupe Zamora, sesión de la cual también participaron los ediles Lucía Rossi, Maximiliano Ybars, Matías Löffler, Alejandra Arce, Florencia Vargas, Walter Abregú, Jonatan Bogado y Federico Runin.

Luego del izamiento del Pabellón Nacional, se entonaron las estrofas del Himno Nacional, posteriormente en el momento de los homenajes, los concejales Vargas, Bogado y Zamora recordaron a Oscar Domingo Gutiérrez, quien falleció el pasado miércoles 22 de octubre, quien se desempeñó como periodista, historiador, docente y escritor y dedicó más de cuatro décadas de su vida al rescate y la difusión de la historia y la cultura fueguina, convirtiéndose en una figura central en la construcción de la identidad riograndense y en un referente indiscutido de la memoria colectiva de Tierra del Fuego.

Seguidamente se dio inicio a la sesión y entre los proyectos que fueron analizados durante la misma, se destaca el pase a comisión del Presupuesto 2026, el cual de esta manera tomó estado parlamentario y podrá comenzar a ser debatido en las reuniones de comisiones de los próximos días.

Cabe recordar que el presupuesto estima la suma de pesos ciento setenta y tres mil cuarenta y dos millones noventa y cuatro mil novecientos trece ($173.042.094.913) para los Gastos Corrientes, Gastos de Capital y Aplicaciones Financieras del Presupuesto de Gastos de la Administración Pública Municipal para el Ejercicio 2026.

A propuesta del bloque del Movimiento Popular Fueguino integrado por los concejales Zamora y Löffler, los ediles aprobaron el dictamen a través del cual autorizan al Ejecutivo Municipal a gestionar un plan de acción urbana para la puesta en valor de la ermita de San Cayetano en la plazoleta ubicada en Calle Gral. Güemes y Avenida Manuel Belgrano.

Cabe determinar que el 7 de agosto, Día de San Cayetano, se encuentra dentro de la agenda protocolar del Municipio de Río Grande como evento destacado del ámbito religioso y cultural de nuestra comunidad y la invitación a las autoridades para participar del acto conmemorativo, que se organiza todos los años en la ermita del “Patrono del Pan y el Trabajo”, por lo cual se instruye al Ejecutivo para que se mejore y embellezca el lugar contemplando un cartel sobre información de San Cayetano, iluminaria de la zona, luces led en la ermita, bancos inclusivos, rampas de acceso, veredas alrededor de la ermita y parquizado (colocación de árboles y plantines).

A instancias del concejal Runin, del bloque de Forja, se aprobó un pedido de informe respecto del incumplimiento del Ejecutivo sobre la Ordenanza N° 4778/24, en relación a la Adecuación y ampliación de la Red semafórica y Semáforos Peatonales.

Desde el bloque del PJ que preside el concejal Abregú, los ediles aprobaron varios pedidos de informe hacia el Ejecutivo, entre ellos que informe sobre el cumplimiento de la creación del Consejo Municipal de Salud Mental, la adhesión al Programa de Abordaje Integral de la Problemática del Suicidio y la creación del Programa Municipal.

Diversión Sana: Ciclo de Anuncios Publicitarios por y para Adolescentes, ordenanzas que fueron sancionadas y aún no han sido puestas en funcionamiento.

Desde el mismo bloque, también fueron aprobadas las iniciativas que expresan su beneplácito por la decisión del Honorable Senado de la Nación de aprobar el

rechazo al veto presidencial a la Ley de Emergencia Pediátrica y destacar la importancia de esta norma en defensa de la salud pública y los derechos de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país, como así también beneplácito por la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Honorable Senado de la Nación.

En tanto, a instancia del concejal Ybars del bloque de la UCR declararon de Interés, Cultural y Social Municipal el Premio Distinción “Padre de la Patria” otorgado por el Museo Contando Historias al vecino de nuestra ciudad Sr. Mauricio Félix Ramos, por su valiosa Labor y Compromiso con la Patria, durante el conflicto bélico de la Gloriosa Gesta de Malvinas.