El concejo deliberante de Rio Grande adeuda 4 meses de pago a proveedores.

Rio Grande 30/10/2025. El concejo Deliberante no escapa a la situación de recorte de fondos públicos que tienen origen en el gobierno nacional. Por esta razón lleva cuatro meses de atraso en los pagos a proveedores.

En una nota realizada por el portal Tarde Pero Seguro, la presidenta del cuerpo deliberativo, Guadalupe Zamora, sostuvo que no reciben fondos del municipio, que los fondos no son de ella y que solo los administra.

Lo mismo informó el secretario administrativo, Pablo Gonzales a lo que agregó que “Venimos con pocas transferencias del Departamento Ejecutivo Municipal, además tuvimos 11 dias de asambleas”.

“Estas asambleas son llevadas adelante por el APEL, gremio legislativo, por mejoras salariales y hoy se encuentran en un cuarto intermedio, luego de la firma de un acta acuerdo, que propone esperar hasta el día 5 de octubre, revisar el presupuesto y luego volver a la discusión salarial que, hasta ahora no ha logrado un acuerdo entre el personal y la presidencia del cuerpo.

El reclamo de varios proveedores se basa primero en el atraso y segundo en que todos ya han pagado los impuestos respectivos por facturación, como ingresos brutos y autónomos, que sumados superan los 100.000 pesos mensuales y estos montos no se recuperan hasta que se efectivicen los pagos.

Las ultimas facturas abonadas en octubre, corresponde al mes de junio y esto sumado a la inflación y perdida del poder adquisitivo, hacen que, para muchos, la situación se haga insostenible.

Mientras tanto desde el Municipio de Rio Grande no se ha brindado información oficial sobre la situación. La secretaria de Finanzas, Valeria Capotorto se encuentra en Buenos Aires por cuestiones personales desde hace 20 dias y el subsecretario, Nicolas Giordano no dio detalles de la situación. Aunque si se han expresado respecto del recorte en el ingreso a de fondos de coparticipación que, si bien llegan en tiempo y forma, los montos son menores a los esperado.