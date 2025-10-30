EL 1° DE NOVIEMBRE COMIENZA LA TEMPORADA DE PESCA DEPORTIVA 2025/2026 EN TIERRA DEL FUEGO

Tierra del Fuego 30/10/2025.- El Ministerio de Producción y Ambiente, informa que la temporada de pesca deportiva 2025/2026, se extenderá del 1° de noviembre de 2025 al 1° de mayo de 2026 inclusive, conforme a la Resolución N° 276/25.

La secretaria de Ambiente, Andrea Bianchi, destacó que “cada año trabajamos junto a las asociaciones de pesca y los pescadores para fortalecer la gestión de los recursos hídricos. La pesca deportiva es una práctica muy valorada, pero también una gran responsabilidad para cuidar los ambientes que todos disfrutamos”.

Durante la temporada, la pesca solo estará permitida durante las horas diurnas, y bajo las modalidades “Cuchara” o “Spinning” y “Mosca” o “Flycasting”, utilizando los equipos y señuelos autorizados.

A partir del 1° de marzo de 2026 regirá la devolución obligatoria de todas las capturas, salvo en los sitios con condiciones particulares, y solo se permitirá el sacrificio de un ejemplar por día por pescador hasta esa fecha.

El Sistema de Administración de Permisos de Pesca (SAPTDF) continúa operativo para la obtención digital de los carnets y las reservas de acceso a los sectores habilitados.

Se recuerda que los pescadores deberán contar siempre con su permiso vigente, documento de identidad, y respetar las disposiciones establecidas. Quienes no cumplan podrán ser sancionados, suspendidos o se les podrá decomisar el equipo.

“En los últimos años se redujo notablemente la mortandad por mala liberación, gracias al compromiso de los clubes y asociaciones. Este año continuaremos acercando información y capacitaciones para mejorar las prácticas, aprender a identificar especies y tratar correctamente a los peces”, señaló Carmelo Sánchez, director de Recursos Ícticos Continentales, de la Dirección General de Recursos Hídricos.

El valor de los permisos para residente país será: temporada completa $70.000; tres días $30.000; un día $20.000; jóvenes de 13 a 17 años $15.000; y sin costo para menores de 12 años, jubilados, pensionados y personas con discapacidad.

La Secretaría recuerda que el carnet es válido únicamente en la provincia de Tierra del Fuego y no forma parte del sistema patagónico. Además, se recomienda lavar y desinfectar los equipos antes de ingresar a los cursos de agua para prevenir la dispersión del alga invasora Didymo.

En el marco de la campaña “Naturaleza sin Fuego”, se recuerda que está prohibido hacer fuego en toda la provincia, pudiendo utilizar calentadores a gas homologados y disfrutar del entorno de manera segura.

“El trabajo conjunto entre el Estado, los clubes y los pescadores permite que la actividad crezca sin poner en riesgo el equilibrio natural. Respetar las normas es la mejor forma de asegurar que esta experiencia siga siendo posible para todos”, concluyó Bianchi.

Toda la información sobre permisos, valores, sectores habilitados y reglamento completo está disponible en: https://prodyambiente.tierradelfuego.gob.ar/pesca-deportiva-tdf/