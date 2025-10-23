DOCENTES RIOGRANDENSES PARTICIPARON DEL SEMINARIO “EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN EDUCACIÓN SUPERIOR”

Rio Grande 23/10/2025.-Los días viernes 17 y sábado 18 de octubre se llevaron a cabo las clases presenciales del seminario “Evaluación de los aprendizajes en Educación Superior”, dictado por el profesor Fernando Martínez Waltos, en el marco del convenio Municipio–UNTREF, correspondiente a la Diplomatura Superior Universitaria en Docencia e Investigación en Educación Superior que el Municipio de Río Grande desarrolla junto a la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF).

Las actividades tuvieron lugar en el Centro de Gestión Participativa “Reverendo Padre Zink”, ubicado en Carlos Pellegrini 602, donde docentes y profesionales de distintos espacios de formación participaron activamente de esta instancia académica orientada al fortalecimiento de la práctica educativa en el nivel superior.

Durante el encuentro se abordaron temáticas vinculadas a las paradojas de la evaluación en el nivel superior, los criterios, instrumentos, calificación y devolución como grandes desafíos del proceso evaluativo, la construcción y uso de rúbricas, las competencias cognitivas y los instrumentos alternativos de evaluación, promoviendo un enfoque reflexivo y participativo sobre las prácticas docentes actuales.

El seminario estuvo a cargo del Prof. Fernando Martínez Waltos, Diplomado Superior en Ciencias Sociales con mención en Constructivismo y Educación (FLACSO), Licenciado en Ciencias de la Educación (UNTREF), Psicopedagogo (CONSUDEC) y Profesor para la Enseñanza Primaria (ENSP N.º 2 “Mariano Acosta”).

Martínez Waltos es docente investigador Categoría V del Programa de Incentivos, con participación en proyectos de investigación y extensión, y se desempeña como profesor en las asignaturas Gestión Escolar y Currículum, Evaluación Institucional, además de acompañar la orientación y seguimiento de estudiantes de carreras de Educación.

Esta propuesta de formación continúa fortaleciendo las políticas de capacitación docente y desarrollo académico que impulsa el Municipio de Río Grande, promoviendo la actualización profesional y el intercambio de saberes entre actores del sistema educativo local y nacional.