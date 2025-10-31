DISFRUTÁ EL FIN DE SEMANA EN RÍO GRANDE CON DISTINTAS ACTIVIDADES

Rio Grande 31/10/2025.- “RGA ALIMENTOS” EN EL PASEO CANTO DEL VIENTO El punto de venta, ubicado en Fagnano 650, abre sus puertas de martes a sábado de 10 a 20 horas; mientras que el domingo el horario será de 10 a 13 horas. Durante el fin de semana los y las riograndenses podrán adquirir pollos frescos de la marca local “RGA Alimentos”, así como alimentos de productores locales como pescado, carne porcina, huevos y hortaliz

DISFRUTÁ DE LA CALESITA DE ZONA SUR



Este divertido espacio destinado a la recreación y entretenimiento de las infancias de la ciudad se encuentra ubicado en Rafaela Ishton y Tolhuin. La calesita está abierta de miércoles a domingos, desde las 15 hasta las 18 horas, con entrada libre y gratuita. El funcionamiento de la misma está sujeta a las condiciones climáticas.

RECORRÉ EL PASEO DE PRIMAVERA



Este viernes, sábado y domingo, el Paseo “Canto del Viento”, ubicado en Fagnano 650, abrirá sus puertas, de 16 a 20 horas, para que las vecinas y vecinos disfruten de un entretenido recorrido que incluye stands con emprendedores locales, artesanos y manualistas de nuestra ciudad.

“REGALAR MÚSICA” EN ESPACIO JOVEN AGP



La propuesta es este viernes 31 de octubre, desde las 18 horas, en O’Higgins 791. Se realizará un JAM con bandas colegiales invitadas y estudiantes de los talleres de música en pos de que sea una tarde para cantar, vibrar y hacer música en comunidad.

DISFRUTÁ LOS RECITALES DE LA PANTALLA DEL “PARQUE DE LOS 100 AÑOS”



A partir de las 22 horas, durante este fin de semana, en el Parque de los 100 Años, vecinos y vecinas podrán disfrutar de un amplio repertorio musical, a través de la pantalla. El viernes se transmitirá “Casa Parlante: Amar Azul”; el sábado proyectará “Cuarteto en Un Poco de Ruido”. Mientras que el domingo se podrá disfrutar de “Karamelo Santo – El Baile Oficial”. Quienes asistan en vehículo podrán sintonizar el audio desde la radio en el dial 89.5.

VISITÁ EL MUSEO MUNICIPAL VIRGINIA CHOQUINTEL



Este sábado abre sus puertas de 15 a 18 horas, en Alberdi 555. En este espacio cultural, vecinos y vecinas aprenderán sobre la Causa Malvinas; los pueblos originarios; el área de Ciencias Naturales con la biodiversidad fueguina; los ambientes marinos y terrestres; el sector de Historia con los principales sucesos históricos de la ciudad y otros aspectos que son parte de nuestra identidad riograndenses. Asimismo, estará disponible la muestra interactiva «Ruta de estrellas», en el marco de los 90 años de la llegada del 1° vuelo de la Aeroposta Argentina a Río Grande.

GRAN FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DE ESPACIO JOVEN AGP



Este sábado 1° de noviembre, a partir de las 15 horas, Espacio Joven AGP (O’Higgins 791) festejará su 7° aniversario acompañando, formando y creciendo junto a las juventudes de Río Grande. Las vecinas y vecinos podrán disfrutar de una torta, DJ, juegos y se realizará un mural colectivo con el objetivo de sellar los siete años de historia.

LLEGA EL “PRE COSQUÍN 2026” A NUESTRA CIUDAD



Se trata de la etapa preliminar para formar parte del mayor festival de folklore. El evento se desarrollará este sábado 1° y domingo 2 de noviembre, a las 19 horas en la Casa de la Cultura (Elcano 179). El sábado se presentarán los y las artistas del rubro música y el domingo estarán las bailarinas y bailarines.

MISA FIELES DIFUNTOS



Este domingo 2 de noviembre, desde las 15 horas, en el sector de la Cruz Mayor del Cementerio Municipal (Islas Malvinas 1253). Además, estarán habilitadas las visitas al Cementerio local en horario extendido de 9 a 20 horas.