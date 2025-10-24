Defendamos Tierra del Fuego cerró su campaña con un acto en Tolhuín ante un gimnasio colmado.

Tolhuín 23/10/2025.- El frente Defendamos Tierra del Fuego, cerró su campaña en la ciudad de Tolhuín con todos sus candidatos presentes y encabezados por el Intendente Martin Pérez. El acto tuvo lugar en el Gimnasio Ezequiel Rivero que se vio colmado de afiliados y simpatizantes. Allí se expresaron Gaston Dias Candidato a Senador Nacional, Ana Paula Cejas, suplente, los candidatos a diputados nacionales, Löffler y Débora Galichini y el propio Pérez quien convocó a participar en la elección para poner fin al industricidio que lleva adelante Milei y su política económica. Audios y videos del evento.

El intendente Martin Pérez sostuvo que, «hace 5 meses el 25 de mayo de este año, nos encontramos en este lugar a compartir un locro y les dije que comenzaba a gestarse una alternativa para Tierra del Fuego y hoy 5 meses después el 26 de octubre, vamos a ganar las elecciones y empezar la transformación de Tierra del Fuego, ese camino para transformar la provincia lo comenzamos a construir acá».

Hubo mucha participación de entidades gremiales.

Por su parte, el candidato a Senador Nacional, Gaston Diaz, manifestó su agradecimiento a los sindicatos, como petroleros privados en la figura de Luis Sosa, a Pedro Luis Velázquez del Sindicato de camioneros. a Javier Escobar del Sindicato de ASIMRA, Julio Ramírez de la UOCRA, entidades sindicales de trabajadores estatales, UPCN, ASOEM, ATE y la CTA que también está acá presente, bancando esta propuesta, al compañero Daniel Villafañe del SITOS, que también tuvo el coraje de ir y plantarse y decir vamos a pararnos del lado de los trabajadores».

Abajo Ana Paula Cejas, candidata a senadora Nacional por Defendamos Tierra del Fuego