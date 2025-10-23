CONTINÚA EL PLAN DE INTERVENCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN RÍO GRANDE

Rio Grande 23/10/2025.- El Municipio de Río Grande lleva adelante tareas de embellecimiento que implican pintura, limpieza, parquizado y puesta en valor de diferentes sectores de la ciudad en pos de mejorar el entorno urbano que disfrutan las vecinas y vecinos durante todo el año. La gestión del intendente Martín Perez consolida en Río Grande un mayor sentido de pertenencia, conciencia y compromiso con el cuidado de los espacios públicos.

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos del Municipio de Río Grande despliega un amplio plan de intervención en distintos puntos de la ciudad, en bulevares y sectores de encuentro comunitario, para que todas las familias puedan disfrutar de vivir en un lugar mucho más agradable.



Con el comienzo de la temporada primavera-verano, se intensifican las acciones de pintura, limpieza, parquizado y reacondicionamiento en espacios verdes y arterias principales.

Dichas tareas comprenden trabajos de pintura, limpieza y reacondicionamiento en diferentes bulevares de la ciudad, entre ellos los de la Avenida San Martín, Las Cinco Esquinas (Pellegrini y Ushuaia) y la Ruta Nº3, así como en la rotonda de Las Américas. Estas labores incluyen corte de pasto, preparación del suelo para la colocación de plantines y pintura en cordones cuneta.

Asimismo, se llevaron adelante intervenciones en las calles Santa Fe, San Martín y Fagnano, y en la Plaza Almirante Brown, donde se realizaron tareas de cambio de luminarias, pintura de rampas y renovación de cableado eléctrico. Estas acciones forman parte del plan de recuperación y puesta en valor de los espacios públicos que conforman el paisaje urbano riograndense.



Además de las tareas de embellecimiento y mantenimiento urbano, el Municipio pondrá en marcha el Plan de Obras Viales, que contempla intervenciones en diversas calles con el objetivo de mejorar la transitabilidad y fortalecer la seguridad de quienes circulan por la ciudad.

Con trabajos en toda la ciudad, el Municipio continúa poniendo en valor la infraestructura urbana y transformando a Río Grande en una ciudad que se fortalece y crece con calidad de vida y sentido de arraigo.