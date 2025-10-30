CONSTRUYENDO UNA RÍO GRANDE LIBRE DE VIOLENCIA

Rio Grande 30/10/2025.- En el marco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, llevará adelante diversas actividades a lo largo del mes, con el propósito de promover la reflexión y la construcción de espacios libres de violencia en la comunidad.

Con el objetivo de reivindicar la importancia de generar conciencia sobre la violencia de género y promover acciones para su erradicación, el Municipio impulsa una serie de propuestas participativas en distintos puntos de la ciudad.

Entre ellas, se desarrollará la charla-taller denominada “Memorias que hablan, acciones que transforman”, orientada a abordar la dimensión histórica del 25 de noviembre —fecha que conmemora a las hermanas Mirabal, de República Dominicana— y reflexionar sobre cómo las acciones colectivas, tanto históricas como actuales, contribuyen a lograr transformaciones profundas en pos de una vida libre de violencias.

Esta actividad se replicará en diversos espacios comunitarios de la ciudad: el 6 de noviembre a las 10 horas en el Centro Integral de la Mujer (Prefectura Naval 730); el 14 de noviembre a las 10 horas en la Asociación A.P.A. (Cirilo Thomas 628); el 19 de noviembre a las 14 horas en el CCM del Barrio CGT (Victoria Ocampo 1066); y el 26 de noviembre a las 14 horas en el CCM del Barrio Las Aves (Halcón Peregrino 2547).

La agenda de propuestas culminará el viernes 21 de noviembre con la tradicional Bicicleteada, organizada junto a la agrupación Ciclismo de Chicas Río Grande. La actividad iniciará en el Centro Integral de la Mujer a las 10 horas, donde también se brindará un espacio de reflexión en conmemoración de esta importante fecha.

Cabe destacar que el Municipio adhiere al lema propuesto por ONU Mujeres para este año: “Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres”. En este sentido, el Estado Municipal continúa trabajando en la atención integral de esta problemática a través del equipo interdisciplinario de la Defensoría Municipal, que acompaña, orienta y escucha a mujeres que atraviesan situaciones de violencia por motivos de género.

Además de la atención diaria que se realiza de lunes a viernes de 9 a 16 horas en el Centro Integral de la Mujer, se informa a la comunidad que el número de contacto 02964-15-526548 está disponible las 24 horas, exclusivamente para emergencias, asistido por un equipo de profesionales.

Por medio de estas propuestas, el Municipio de Río Grande continúa reafirmando su compromiso con la construcción de una sociedad más justa, equitativa y libre de violencias.