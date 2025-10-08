CON ENTREGA DE LICENCIAS, CULMINÓ EL PROGRAMA “MUJERES AL VOLANTE”

Rio Grande 08/10/2025.- La propuesta convocó a 40 vecinas riograndenses. El objetivo es promover la autonomía personal y laboral de las mujeres y de las personas del colectivo LGBTI+ para que todos y todas tengan acceso a la formación e inserción laboral en nuestra ciudad.

A través del trabajo conjunto entre las Secretarías de Género y Desarrollo Comunitario y de Gestión Ciudadana, el Municipio de Río Grande llevó adelante la primera edición del “Curso de Conducción Vehicular: Mujeres al Volante”.

De la capacitación teórico-práctica participaron 40 mujeres, aquellas que aprobaron el examen teórico de educación vial continuaron con el proceso, rindiendo el examen práctico en dos instancias. Al concluir la formación, las participantes que aprobaron la evaluación teórica y práctica, obtuvieron su Licencia Nacional de Conducir.

Es importante destacar que, durante el programa, las participantes realizaron prácticas guiadas por instructores, recibieron un curso de primeros auxilios -a cargo del personal de Defensa Civil- y otro sobre mecánica básica donde revisaron los fluidos (aceite, líquido de freno, líquido hidráulico, líquido refrigerante, recinto de agua); exhibición del interior y exterior del vehículo; cambio de neumático y rueda de auxilio; lectura de tablero y posicionamiento en el habitáculo; así como conocimiento conducción general: pedales, cambios, utilización de luces obligatorias y espejos retrovisores.

En este marco, el día lunes, el Municipio realizó el acto de entrega de las respectivas licencias, así como de los certificados a todas las vecinas que participaron, garantizando que cada una cuente con una constancia de dicha formación.

Esta política pública, impulsada desde una perspectiva de género y derechos, busca derribar las barreras históricas de acceso a la conducción, un ámbito tradicionalmente masculinizado, apostando a generar mayores niveles de igualdad y autonomía para todas las vecinas de la ciudad.

El Municipio de Río Grande continúa generando oportunidades concretas de formación, capacitación e inserción, para seguir construyendo una ciudad más justa e igualitaria.