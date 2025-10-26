CityBus completó la instalación de antenas Starlink en todas las unidades

Rio Grande 26/10&2025.- Los 25 colectivos que circulan en las calles riograndenses, ya cuentan con el servicio de WIFI a través de la conexión satelital de Starlink.

«Finalizado el proceso de instalación de los equipos, estamos orgullosos de poder informar a los usuarios que podrán navegar de manera gratuita para mejorar su experiencia de viaje», indicaron desde la empresa a través de sus redes sociales.

Por último, manifestaron que «este gran salto de calidad en el servicio, siendo uno de los pioneros en el país, se debe al trabajo mancomunado entre el Municipio de Río Grande y la empresa CityBus, en el marco de una serie de mejoras en el transporte público de la ciudad».