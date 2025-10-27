“CELEBRAMOS LA DEMOCRACIA Y QUE TENEMOS UNA SENADORA Y UN DIPUTADO QUE NOS REPRESENTARÁN EN EL CONGRESO”

Tierra del Fuego 27/10/2025.- El Gobernador Gustavo Melella se refirió a los resultados de las elecciones legislativas nacionales en la provincia y destacó el logro de Fuerza Patria de conseguir una Senadora Nacional y un Diputado Nacional para representar a los fueguinos y fueguinas en el Congreso.

En este sentido el mandatario sostuvo que “hoy celebramos la democracia y que tenemos un Diputado Nacional y tenemos una Senadora Nacional que nos van a representar de la mejor manera en el Congreso”.

“Es cierto que deseábamos más, pero los que estamos en política tenemos que tener los oídos bien abiertos y tenemos que tener la humildad de escuchar el mensaje de hoy de nuestro pueblo. Tenemos que aprender, porque si hubiéramos ido juntos, hoy hubiéramos ganado y hubiéramos tenido dos senadores y dos diputados. Los que apostaron por la división deberán dar las explicaciones”, agregó.

Asimismo Melella expresó que “tenemos que seguir con toda la fuerza, porque también quedó demostrado que se consolidaron dos modelos, el de La Libertad Avanza y el de Fuerza Patria. Respetamos y felicitamos a los que ganaron porque también son fueguinos”.

“Hoy tenemos que celebrar, insisto, porque estamos en democracia, tenemos que celebrar porque tenemos a nuestro querido Agustín Tita y a nuestra querida Cristina López en el Congreso. Y vamos por mucho más, vamos por mucho más porque se vienen cosas muy buenas para la provincia y somos nosotros los que las tenemos que encarnar”, aseguró.

Finalmente, el Gobernador dijo que “quiero agradecer a nuestro Intendente de Ushuaia, a todos nuestros Diputados y nuestros Senadores, a nuestra querida militancia, a los fiscales, a los partidos políticos que nos acompañaron, a los sindicatos, a las organizaciones sociales, a tantos vecinos y vecinas independientes que nos votaron y estuvieron a nuestro lado”.

“Tenemos que seguir trabajando para poner bien en alto a nuestra provincia, para poner bien en alto a Río Grande, a Tolhuin y a Ushuaia. Vamos a seguir acompañando a la industria, vamos a seguir acompañando a los trabajadores de los distintos sectores, amos a seguir acompañando y defendiendo en serio nuestra soberanía. Vamos a seguir acompañando y defendiendo los derechos laborales que vienen por ellos. Vamos a seguir defendiendo y acompañando a nuestros jubilados y a nuestras personas con discapacidad. Somos la única fuerza que garantiza eso”, concluyó.