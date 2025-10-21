Blanco: “Trump reconoció que el plan económico de Milei fracasó”

Tierra del Fuego 21/10/2025.- El senador nacional por Tierra del Fuego, Pablo Daniel Blanco (Provincias Unidas), cuestionó con dureza las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien al justificar el apoyo financiero a la Argentina afirmó:

“No tienen dinero, no tienen nada, están luchando fuerte para sobrevivir… Si puedo ayudarlos a sobrevivir en un mundo libre… El presidente de Argentina está haciendo lo mejor que puede, pero están muriendo.”

Blanco consideró que esas palabras reflejan la grave dependencia y vulnerabilidad en la que el Gobierno nacional ha colocado al país.

“No lo digo yo, lo dio Trump. Dijo que los argentinos están muriendo y eso es la aceptación implícita del fracaso total de las políticas de ajuste sin la menor sensibilidad social que está llevando a cabo el gobierno libertario. Milei nos quiere vender que todo está bien pero el salvataje condicionado que le está dando el gobierno de Estados Unidos nos advierte claramente de lo contrario”.

“Ahora resulta que -además- nos quieren comprar carne como una manera extra de hacernos llegar unos dólares más. Habrá que ver cuáles son los frigoríficos que se favorecen con este negocio y si el impacto de esta línea de comercio será transitoria o permanente”, señaló Blanco.

“A mí me preocupa el costo en términos de soberanía que puede aparejar esta ayuda”, continuó Blanco. “En este mundo nadie regala nada y muchos menos Donald Trump. El gobierno norteamericano no da puntada sin hilo y esta asistencia no nos va a salir gratis. Yo tengo fundadas sospechas de que este plan platita que Trump le otorga a Milei tendrá serias consecuencias para Tierra del Fuego, para nuestra industria y para nuestro rol geopolítico en el concierto de las naciones”.

“Cada gesto de Milei hacia el norte viene acompañado de una cesión. Si ese es el precio de la ayuda, estamos hipotecando el futuro. La Argentina no puede convertirse en un protectorado disfrazado de república”, expresó.

Finalmente, el senador reiteró su compromiso en la defensa de la soberanía fueguina y nacional:

“Tierra del Fuego es frontera y símbolo de soberanía. No vamos a permitir que se negocie nuestra provincia ni el Atlántico Sur en acuerdos secretos. Milei podrá buscar la aprobación de Trump, pero los fueguinos y los argentinos vamos a seguir defendiendo lo que es nuestro”, concluyó Blanco.