Blanco: «La industria en Tierra del Fuego está en riesgo total».

Tierra del Fuego, 17/10/ 2025 — El senador nacional por Provincias Unidas, Pablo Daniel Blanco, expresó su profunda preocupación por la grave y acelerada crisis que atraviesa la industria textil en Tierra del Fuego. La caída libre del sector pone en jaque no solo a las empresas, sino también a miles de familias fueguinas que dependen del trabajo en la provincia.

“Estamos frente a una situación de riesgo total. La empresa Cordonsed, del grupo Radici, ha cerrado sus puertas dejando en la calle a 20 trabajadores. Desde que asumió el gobierno actual, ya se cerraron cinco fábricas textiles en toda la provincia, afectando a más de 500 empleados. Esto representa un golpe severo a la economía local y a nuestro entramado productivo”, afirmó el senador Blanco.

El legislador advirtió que toda la industria de Tierra del Fuego está en peligro. “Este gobierno quiere sacar a nuestra provincia del mapa, promoviendo la apertura de importaciones sin control y atacando sistemáticamente nuestra ley 19.640, que fue diseñada para proteger y desarrollar nuestra industria local. Esto es un ataque directo a nuestra soberanía, a nuestra economía y a las miles de familias que dependen del trabajo en Tierra del Fuego”.

Blanco hizo un llamado urgente a la ciudadanía y a las autoridades a actuar con firmeza. “El próximo 26 de octubre debemos ponerle un freno a estas políticas que están destruyendo nuestra industria y empobrecen a nuestro pueblo. Tierra del Fuego significa soberanía, industria y trabajo. No se entrega, se defiende. La situación que enfrentamos es un golpe muy duro y debemos luchar para que nuestra provincia recupere su rumbo productivo”.

El senador concluyó diciendo: “Es momento de defender nuestro territorio, nuestros empleos y nuestra soberanía industrial. La crisis que afecta a Tierra del Fuego requiere respuestas inmediatas y compromiso de todos. No podemos permitir que la industria siga en riesgo total”.