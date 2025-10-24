Blanco cerró campaña en Río Grande junto a los candidatos de Provincias Unidas con un mensaje de unidad y federalismo

Blanco destacó que Provincias Unidas surge del diálogo entre radicales, peronistas federales y otros sectores provinciales, con el objetivo de ofrecer una alternativa seria, responsable y federal, que privilegie las ideas por sobre las ideologías.
Durante su discurso, Blanco criticó a los polos tradicionales de la política nacional:
“De un lado están los responsables del desastre del gobierno anterior, y del otro, los que vinieron a cambiar todo y en pocos meses demostraron ser tan corruptos o más que los anteriores”.
Denunció además la falsa polarización que deja fuera a las alternativas federales:
“Quieren hacer de la grieta un negocio. Nosotros elegimos construir futuro”.
Sobre Tierra del Fuego, Blanco señaló:
“A los fueguinos nos tratan de mantenidos, sin ver que acá hay gente que labura y produce todos los días. El país empieza en La Quiaca y termina en el Polo Sur; la provincia más grande es Tierra del Fuego”.
Y agregó un llamado a la participación electoral:
“Sé que muchos están desencantados, pero no se queden en sus casas. Vayan a votar. Dennos la oportunidad de construir una alternativa que respete las instituciones y el trabajo. Provincias Unidas es eso: una fuerza que no privilegia las ideologías, sino las ideas”.
El cierre de campaña contó con militantes y dirigentes de distintos sectores, reafirmando el compromiso del frente con una Argentina más federal, inclusiva y menos polarizada.