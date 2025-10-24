Blanco cerró campaña en Río Grande junto a los candidatos de Provincias Unidas con un mensaje de unidad y federalismo

Río Grande, 22 de octubre de 2025 – El senador nacional Pablo Daniel Blanco, acompañado por los candidatos Dolores “Loli” Moreno, Federico Bilota y Viviana Rodríguez, encabezó el acto de cierre de campaña del frente Provincias Unidas en el comité local de la UCR en Río Grande. El evento contó también con la presencia del presidente de la UCR fueguina, Maximiliano Ybars, y de los presidentes de los comités locales de Río Grande y Ushuaia, Lisandro García Vieyra y Juan Pablo Ortiz, respectivamente.

Blanco destacó que Provincias Unidas surge del diálogo entre radicales, peronistas federales y otros sectores provinciales, con el objetivo de ofrecer una alternativa seria, responsable y federal, que privilegie las ideas por sobre las ideologías.

Durante su discurso, Blanco criticó a los polos tradicionales de la política nacional:

“De un lado están los responsables del desastre del gobierno anterior, y del otro, los que vinieron a cambiar todo y en pocos meses demostraron ser tan corruptos o más que los anteriores”.

Denunció además la falsa polarización que deja fuera a las alternativas federales:



“Quieren hacer de la grieta un negocio. Nosotros elegimos construir futuro”.

Sobre Tierra del Fuego, Blanco señaló:

“A los fueguinos nos tratan de mantenidos, sin ver que acá hay gente que labura y produce todos los días. El país empieza en La Quiaca y termina en el Polo Sur; la provincia más grande es Tierra del Fuego”.

Y agregó un llamado a la participación electoral:

“Sé que muchos están desencantados, pero no se queden en sus casas. Vayan a votar. Dennos la oportunidad de construir una alternativa que respete las instituciones y el trabajo. Provincias Unidas es eso: una fuerza que no privilegia las ideologías, sino las ideas”.

El cierre de campaña contó con militantes y dirigentes de distintos sectores, reafirmando el compromiso del frente con una Argentina más federal, inclusiva y menos polarizada.