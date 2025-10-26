Ana Paula Cejas: “Vote con esperanza y con amor”

Tolhuin, 26 de octubre del 2025.-La candidata por Defendamos Tierra del Fuego, Ana Paula Cejas emitió el sufragio en la ciudad de Tolhuin y lo hizo, junto a sus hijas. Luego de votar expresó a la prensa: «Hago un balance positivo, fue campaña muy linda, recorrimos toda la provincia y la note muy positiva, estoy muy entusiasmada y con esperanza y amor, y tratando de transmitirles a mis hijas, que voten con claridad de conciencia y que sepan celebrar un día más de democracia».

Tolhuin, 26 de octubre del 2025.-La candidata por Defendamos Tierra del Fuego, Ana Paula Cejas emitió el sufragio en la ciudad de Tolhuin y lo hizo, junto a sus hijas. Luego de votar expresó a la prensa: “Hago un balance positivo, fue campaña muy linda, recorrimos toda la provincia y la note muy positiva, estoy muy entusiasmada y con esperanza y amor, y tratando de transmitirles a mis hijas, que voten con claridad de conciencia y que sepan celebrar un día más de democracia”.

Asimismo, Cejas comentó que en el colegio en que le tocó votar, “me encontré con muchos vecinos y vecinas, felices, y con muchos jóvenes”.

Acerca de la Boleta Única Papel, Cejas aseguró: “Es una novedad la nueva modalidad de voto y va a dar rapidez al momento del conteo y cuando entran al cuarto se nota más ágil. Es una novedad, creo que le va a dar claridad y agilidad a las elecciones”, dijo para concluir.