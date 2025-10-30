Allanaron el Municipio de Tolhuin por la causa vinculada a presunto negociado de tierras públicas

Tierra del Fuego 31/10/2025.- Personal policial llevó adelante un allanamiento en el edificio del Municipio de Tolhuin, en el marco de una causa judicial que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales.

De acuerdo con el parte oficial, el procedimiento se realizó tras la recepción de un Oficio judicial correspondiente a la Causa N° 39141/2021, caratulada “Tardón Unaldo Segundo s/ denuncia”, que tramita ante el Juzgado de Instrucción N° 2 del Distrito Judicial Norte.

La orden judicial dispuso una presentación en el Área Legal del Municipio con el objetivo de secuestrar legajos originales de los lotes ubicados entre la Hostería Kaiken y la Laguna del Indio (lado sur), así como también la documentación referida al legajo de adjudicación del denominado barrio Eco Pueblo.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que se busca determinar las posibles maniobras irregulares en la entrega de terrenos públicos, un tema que desde hace tiempo genera controversia en la localidad.

El procedimiento fue encabezado por personal de la Policía Provincial bajo supervisión judicial, y se habría secuestrado diversa documentación vinculada a las adjudicaciones en cuestión.

La situación pone en jaque a la gestión del intendente Daniel Harrington, que deberá dar explicaciones sobre los procesos administrativos de entrega de tierras en sectores de alto valor ambiental y turístico. Hasta el momento, desde el Ejecutivo municipal no se emitió un comunicado oficial sobre el operativo ni sobre el avance de la causa.

Nota relacionada publicada por este medio en 2019.