Alerta amarillo por nevadas para hoy sábado en toda la provincia.

Alerta por nevada
Amarillo:
El área será afectada por nevadas de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la posibilidad de lluvia y nieve mezclada
Actualización de estado de la calzada de RN3 desde el km 3018 al km 3029.
*Estado de la banquina:*
*Desde el km 3018 hasta el km 3025 banquinas mojadas.
Del km 3025 hasta el km 3029 nieve acumulada en banquina y calzada
*Condiciones climáticas:* cielo cubierto, nevizcando por sectores, sin vientos. La visibilidad es buena.
*Observaciones*
Desde el km 3018 al km 3025
TRANSITAR CON PRECAUCIÓN