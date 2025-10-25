Alerta amarillo por nevadas para hoy sábado en toda la provincia.

Tierra del Fuego 25/10/2025.- La Dirección Provincial de Protección Civil, informa que hay alerta amarilla por nevadas, aunque desde anoche vienen registrándose en la zona de Paso Garibaldi y hasta Ushuaia. También anuncian que Este fenómeno puede producirse después de las 14 horas, en la zona centro y zona sur de la provincia. Se recomienda transitar con suma precaución.

Alerta por nevada

Amarillo:

El área será afectada por nevadas de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la posibilidad de lluvia y nieve mezclada

Actualización de estado de la calzada de RN3 ‎desde el km 3018 al km 3029.

‎*Estado de la banquina:*

‎*Desde el km 3018 hasta el km 3025 banquinas mojadas.

Del km 3025 hasta el km 3029 nieve acumulada en banquina y calzada

‎*Condiciones climáticas:* cielo cubierto, nevizcando por sectores, sin vientos. La visibilidad es buena.

‎*Observaciones*

Desde el km 3018 al km 3025

TRANSITAR CON PRECAUCIÓN