Agustin Tita: “CADA UNA DE LAS ELECCIONES SON SUMAMENTE IMPORTANTES, PORQUE MARCAN EL PRESENTE Y EL FUTURO DE LA ARGENTINA”

Rio Grande 26/10/2025.- Lo señaló el candidato a diputado de Fuerza Patria, Agustín Tita, tras emitir su voto en la Escuela N°46 de la ciudad de Río Grande.

Sobre los comicios, el candidato señaló que “para los argentinos, el día en el que se vota, me parece que es de esos días en que se tiene que reflexionar de la gran oportunidad colectiva que tenemos, donde el pueblo se expresa y hay que hacerlo pensando en el presente y en el futuro”.

“Fueron meses de encontrarnos con la gente, y la verdad que muy fructíferos, porque el encuentro y la escucha son muy importantes”, dijo.

Al mismo tiempo destacó “el sistema nuevo de boleta única, la verdad que muy práctico” y sostuvo que “es muy práctico, es muy rápido, así que me parece que ha sido una decisión que a la gente la va a invitar, obviamente, siendo que suelen ser unas elecciones en que la participación a veces no es demasiado, pero esto anima a que la manera es más sencilla de que se vota, y eso va a animar a que la gente se sume más”.

Asimismo, Tita consideró que “tenemos que pensar que cada una de las elecciones son sumamente importantes, sobre todo estas, que son las acciones legislativas a nivel nacional, donde se marca el presente y el futuro de la Argentina”.

Finalmente, dijo que “la política es la mejor herramienta que tenemos, es la que va a transformar la vida del otro, sí o sí, no hay otra, es la que conocemos” y concluyó: “Sin lugar a dudas que tenemos que animar a que se resuelva la discusión de la política y votando, que es la herramienta que tenemos, la mejor herramienta que tenemos”.